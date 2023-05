La Casa Amatller de Puig i Cadafalch ha obert les portes del Museu Digital, un nou espai de referència pel Modernisme a Barcelona que promet retornar el visitant a l’any 1900. Coincidint amb el Dia dels Museus, el Museu Digital ha estrenat la primera exposició temporal del centre dedicada als Dracs del Modernisme. La mostra gira al voltant dels mites i llegendes de la figura mitològica, tant a Catalunya com arreu del món. El Museu Digital proposa un recorregut inèdit pels orígens del Modernisme com un element clau en el naixement de la identitat catalana i en la creació de la Barcelona actual. El nou espai compta amb prop de 2000 metres quadrats, amb una sala immersiva 360 graus, una sala de realitat virtual i instal·lacions interactives.

El nou Museu Digital se suma als espais patrimonials de la Casa Amatller i oferirà una exposició permanent, una exposició temporal i una agenda d’activitats culturals que “revitalitzaran l’edifici, donant-li moviment propi i un espai de pensament”.

Segons han explicat, el nou equipament convida el visitant a descobrir els orígens del modernisme i de la Barcelona actual i a reviure “de quina manera la caiguda de les muralles va generar un efecte transformador que des de Barcelona es va estendre a la resta de Catalunya i que va desembocar en un espectacular creixement econòmic, social i cultural”.

El director artístic del Museu Digital i de IDEAL, Jordi Sellas, ha reivindicat que es tracta de la primera experiència digital dedicada al Modernisme i als orígens de la Barcelona actual, a través d'una museografia immersiva, interactiva i tradicional. També ha reivindicat la localització simbòlica i cèntrica del Museu Digital.

La mostra s’interessa per la creativitat, entusiasme i voluntat de progrés de la societat civil catalana d’aquella època de canvis que van ser decisives per l’eclosió del Modernisme.

A través de cinc sales digitals i interactives, el visitant pot descobrir l’essència del Modernisme català en totes les seves facetes. La primera sala expositiva retrata la Barcelona de 1900. S’ofereix una gran cúpula que projecta un mapping que comença amb la caiguda de les muralles a la ciutat i segueix amb un recorregut abstracte per la història del Modernisme. També una projecció amb els detalls de la façana de la Casa Amatller i detalls de la família.

El recorregut continua amb una sala familiar interactiva, ‘La mansana de la discòrdia’. La sala projecta la composició animada i els personatges més emblemàtics del Modernisme català, il·lustrada per l’artista catalana Pilarín Bayés. Els participants experimentaran l’experiència en una acció de sketch and post, un escaneig que incorpora 8 personatges que els visitants pinten i escanegen i es projecten a la pantalla dins del dibuix animat, en un espai visible per a tots.

També hi ha un espai expositiu tradicional que submergeix els visitants en l’entorn més íntim de la família Amatller a partir d'objectes originals de la família, com les càmeres fotogràfiques que utilitzaven, àlbums de viatges, monedes, binocles, maletes o necessers de complements.

Però una de les experiències destacades és la sala immersiva que actualment ofereix la temporal ‘Dracs, llegendes de foc’. Es tracta d’una experiència audiovisual de 360º, de 25 minuts de durada, produïda amb la col·laboració de Layers of Reality (IDEAL Barcelona), que ens endinsa en la llegenda i el mite dels dracs de manera envoltant.

El viatge es fa a partir d’imatges i altres suports artístics i documentals, així com de motion graphics, animacions en 2D i 3D, efectes digitals i altres tècniques generatives. L’espai de quasi 400 m2 compta amb més de 500 m2 de pantalla i una cúpula domo que ofereix un valor afegit a l’experiència.

Finalment, s’ofereix l’experiència de realitat virtual dracs. Es tracta d’una experiència on un dels característics dracs de la Casa Amatller pren vida i ens convida a pujar al seu llom per acompanyar-lo en un viatge irrepetible. Aquest espai està habilitat amb ulleres de realitat virtual amb les quals els visitants exploren l’interior de la Casa Amatller, des de la planta noble fins a l’estudi fotogràfic, i sobrevolen la Barcelona de 1900 damunt d’un dels petits dracs que formen part decorativa dels fanals de l’entrada.

Pel que fa a l’exposició temporal que es podrà veure el primer any centrada en els Dracs del Modernisme, proposa un viatge arreu del món partint de Casa Amatller i la Barcelona modernista passant per la mitologia europea i catalana. També formen part d'aquesta exposició les propostes de la sala immersiva de 400 m² de superfície.