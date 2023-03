"Ja estem en falles". L'olor de pólvora ha tornat als carrers de València, i els fallers i les falleres es preparen per gaudir de la festa més esperada pels valencians. Durant el mes de març la ciutat s'omple de llum i de color, però per poder gaudir al màxim de les falles cal tenir en compte moltes coses que t'expliquen tot seguit.

Programa amb totes les mascletaes

Les mascletaes i castells de focs artificials han tornat als carrers de València, i el calendari pirotècnic de les Falles 2023 ve carregat de pólvora. En total es dispararan 26 mascletades a la Falla de l'Ajuntament. De moment, en aquesta guia elaborada pels nostres companys de Levante-emv podeu consultar totes les que es disparen enguany i l'empresa pirotècnica encarregada de fer-ho cada dia.

Programa d'actes

El principal número d'actes es concentren del 15 al 19 de març. És durant aquests dies quan es programen les activitats més importants, com ara l'ofrena i la cremà. Si punxes aquí pots accedir a tota la programació d'aquests dies.

Horari de l'Ofrena de les Falles 2023

Un dels actes més emotius de les falles és l'Ofrena a la Mare de Déu, en què participen milers i milers de falleres i fallers de tot València. Les llàgrimes per l'emoció brollen dels seus ulls cada any quan passen per sota de la Mare de Déu dels Desemparats per deixar-li el ram de flors.

Com arribar a totes i cadascuna de les falles de la Secció Especial

A partir del dia 15 de març ja es podran visitar totes les falles, també les que més protagonisme guanyen durant aquests dies, les de secció especial. Per acudir-hi durant aquests dies en què la majoria dels carrers estan tallats per la plantà de tots els monuments fallers i també pels casals, el transport públic és, sens dubte, la millor opció. Aquí s'explica on són i com arribar a totes les Falles de secció Especial de València amb metro o autobús.

Els millors llocs per prendre xocolata amb xurros

Si hi ha quelcom que no pot faltar durant les falles és una deliciosa xocolata amb xurros, o bunyols, per a gustos... colors. La ciutat s'inunda amb centenars de llocs mòbils que ofereixen aquest aperitiu faller, però aquí et llisten cinc llocs on la xocolata amb xurros està especialment bona.

On aparcar gratis durant les falles a València

Durant les falles gran part dels carrers de València estan tallats tant per la plantà dels monuments fallers, com per la instal·lació de les carpes de les diferents comissions falleres. Tenint en compte això, a Levante-EMV han elaborat una informació on expliquem on es pot aparcar durant les festes a la ciutat, i totalment gratis.