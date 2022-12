Revolució en les campanades de TVE. Per primera vegada en 17 anys, Anne Igartiburu no acomiadarà l’any des de la Puerta del Sol de Mandrid per als espectadors de la televisió pública. Els encarregats de tancar el 2022 i donar-li la benvinguda el 2023 seran Los Morancos i Ana Obregón, que tindran la missió de recuperar el lideratge que l’any passat va aconseguir Antena 3 amb Cristina Pedroche i Alberto Chicote.

La cadena ha pres aquesta decisió després que Igartiburu acceptés participar en ‘Mask Singer’ i ‘Tu cara me suena’ al canal principal d’Atresmedia i presentar a Telemadrid el programa d’entrevistes ‘10 momentos’. Actualment condueix ‘Corazón’ només en la sobretaula dels caps de setmana. Segons avança El Cierre Digital i ha verificat YOTELE, del mateix grup editorial que Regió7, els germans Jorge i César Cadaval són l’aposta de la Corporació per intentar atraure de nou l’audiència perduda durant els últims anys. Els humoristes estaran amb Ana Obregón, que l’any passat va ser substituïda a última hora per Jacob Petrus al contraure la covid. L’actriu i presentadora sí que es va poder menjar el raïm des del balcó amb Anne Igartiburu el 2020, l’any més dur de la seva vida a causa de la mort del seu fill Aless. Aquell 31 de desembre va tornar a la pública per posar-se al capdavant d’una retransmissió que no era nova per a ella, ja que havia presentat les campanades de 1994, 1995 i 2004. Els Morancos també tenen certa experiència acomiadant l’any davant les càmeres, ja que el 2016 van organitzar la seva pròpia retransmissió a través de Facebook amb els seus seguidors. No obstant, aquesta serà la primera vegada que ho faran en una televisió d’àmbit nacional davant milions d’espectadors.