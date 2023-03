Ja fa uns mesos que Jorge Javier Vázquez va trencar l'estreta relació d'amistat que mantenia amb Belén Rodríguez. Aquest dimecres, però, hi va tornar a fer referència amb una reflexió durant l'emissió de 'Sálvame' a Telecinco. Va ser un raonament en veu alta sobre l'estat en què es troba la seva vida personal amb un final punyent: "No sé què passarà d'aquí a un temps, però jo no la trobo a faltar", va confessar.

Tot i això, Jorge Javier va voler deixar clar que tampoc oblida els bons moments que ha passat al costat de la col·laboradora: "Això no vol dir que ella no hagi estat una persona molt important en la meva vida i hi he passat moments únics i meravellosos". Segons va confessar, Belén Rodríguez era "la primera persona amb qui parlava i s'enviava missatges cada dia". Aquest assumpte va donar peu a que el presentador badaloní aprofundís més en l'etapa que està travessant actualment: “Ja que estem en època de confessions, crec que estem tots en un procés personal en què estem indagant sobre la nostra vida. Estem refent coses que havíem deixat a mitges o apartades per la feina". "Crec que Belén Rodríguez formava part de la meva vida quan la feina m'ocupava les 24 hores del dia", va dir un Jorge Javier disposat a parar més atenció a les seves relacions personals: "Als meus 52 anys i mig, afortunadament m'he adonat que tenia la meva vida personal molt descuidada; vull iniciar una altra vida personal que no tingui tant a veure amb la meva feina".