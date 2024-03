Arquitectura, religió, llegendes, i segles d’història. Són part de la riquesa cultural, patrimonial i turística que la localitat barcelonina de Cardona (a la comarca del Bages) concentra a l’imponent castell que corona una de les muntanyes perifèriques des d’on s’entreveu l’àmplia vall de sal que hi ha als seus peus. Una posició estratègica molt preuada ja des de temps pretèrits, que fa 2.500 anys va donar lloc a les primeres construccions del que acabaria sent una de les fortificacions més preuades de l’arquitectura i de la història de Catalunya. I és que, entre altres atributs, és un símbol inequívoc de resistència com a última fortalesa que es va rendir a les tropes de Felip V durant la Guerra de Successió, el 18 de setembre de 1714, una setmana després de la capitulació de Barcelona.

Va ser fortalesa, residència dels Senyors de Cardona entre els segles XI i XV, i el seu conjunt monumental també conté una de les joies del romànic llombard català, com és la col·legiata de Sant Vicenç, construïda a l’Alta Edat Mitjana i declarada monument nacional, i on es conserven les tombes i panteons de personatges com el duc Ferran I o el comte Joan Ramon Folc I. Tants segles d’història també han donat lloc a alguna llegenda, vinculades amb les habitacions de l’actual parador turístic que acull una part de la instal·lació, o amb els presumptes amors que una de les filles dels vescomtes va tenir amb un cabdill musulmà en la denominada Torre de la Minyona. Passat i present d’aquest emblema monumental estan a l’abast de qualsevol turista que decideixi visitar el castell de Cardona. De dimarts a diumenge i dies festius, s’ofereixen visites guiades d’una durada aproximada d’una hora i mitja per les diverses estances del castell, de l’església, i dels seus voltants; i també hi ha l’opció d’acompanyar el recorregut amb representacions teatrals, en aquest cas durant una hora i quart, els caps de setmana i dies festius. El passat d’aquesta construcció com a fortalesa també ha deixat com a llegat la corona de baluards que es van alçar al segle XVII al voltant de la muntanya on s’ubica el castell. Igualment, són d’interès el pati d’armes de la torre i del palau del castell, el claustre medieval, l’atri , o l’antic polvorí.