Set llocs per visitar aquesta Setmana Santa a la Catalunya central

Si per aquesta Setmana Santa 2024 no has pogut marxar gaire lluny, et proposem set indrets de les comarques de l'àmbit de cobertura d'aquest diari on podràs relaxar-te i gaudir dels meravellosos paratges que tenim ben a prop de casa.

Parc de l'Agulla

Busques un moment per desconnectar del dia a dia i gaudir de la naturalesa? El parc de l'Agulla, als afores de Manresa, és el que necessites. La seva joia de la corona, el llac es va crear de forma artificial per fer arribar aigua a la ciutat i als voltants i ara és un famós espai d'oci on podràs anar a passejar pel camí que envolta l'aigua o relaxar-te en la sota l'ombra dels més de 600 arbres que arrelen al parc.

Montserrat

No podem deixar de banda un dels llocs més visitats de tota Catalunya, i que ens queda a quatre passes i és perfecte per celebrar la Setmana Santa. La muntanya de Montserrat és un parc natural protegit des de 1987. A part de l'espectacular paisatge i la fauna i flora del macís, el monestir benedictí de Montserrat és el centre d'atenció de la major part del turisme del parc natural. Si no vols pujar caminant, s'hi pot accedir amb el cotxe, però també pots arribar al monestir d'una manera fàcil i còmode gràcies al funicular conegut com el Cremallera o amb el telefèric. La famosa muntanya té nombroses rutes de tota mena, per les que podràs descobrir racons fascinants.

El Pedraforca

Una altra muntanya emblemàtica catalana és el Pedraforca, situada a la serra del Cadí i dins de l'àrea del Parc Natural del Cadí-Moixeró. El macís actua de límit entre les províncies de Lleida i Barcelona tot i estar situada entre Saldes i Gósol, municipis del Berguedà. Les rutes de senderisme per aquesta muntanya no són aptes per principiants, si el que vols és gaudir de les impressionants vistes i l'entorn que l'envolta, pots fer una visita als municipis veïns (Saldes i Gósol) i relaxar-te passejant pels carrerons. Un dels atractius turístics de Gósol, a part de la imponent muntanya, és la visita que va tenir el municipi l'any 1906 del reconegut pintor Pablo Picasso. Tenen un museu dedicat a l'artista on mostren les obres que hi va fer durant la seva estada.

Cardona

Cardona és un municipi del Bages amb uns 4.600 habitants. Dos dels atractius turístics més aclamats de la vila són el Castell de Cardona i el Parc Cultural de la Muntanya de Sal, dos indrets màgics per visitar durant la setmana. La imponent construcció va néixer a l'edat mitjana i compta amb segles d'història que pots conèixer si fas una visita guiada per la fortalesa. També pots fer una ruta guiada per la Muntanya de Sal, i aprendre sobre la importància de la sal, l'ús que els humans li han fet durant segles i l'excepcionalitat geològica del jaciment.

Mura

És un municipi de la comarca del Bages situat en el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, a les Valls del Montcau. El petit poble compta amb no gaire més de 200 habitants, tot i que si hi vas en cap de setmana, el trobaràs ple de turistes, per això és recomanable anar-hi entre setmana. Hi ha diverses activitats a fer en l'acollidor municipi, pots visitar-lo tot en uns minuts a través dels seus distintius carrerons empedrats. I per últim, aquesta Setmana Santa, pots fer un passeig per diferents rutes de senderisme que envolten Mura i on podràs descobrir gorgs, torrents, coves, fonts i tines.

Talamanca

Talamanca queda ben a prop de Mura, és també un municipi bagenc i es troba també en el mateix parc natural. Igual que el primer poble, té al voltant de 200 habitants i té un atractiu característic de l'Edat Medieval que crida l'atenció de nombrosos turistes. És un punt de partida idíl·lic per realitzar sortides pels voltants del municipi i gaudir de l'important patrimoni natural. Dos dels llocs de més interès són l'església de Santa Maria i el castell de Talamanca.

El llac de Puigcerdà

És un estany artificial, alimentat de l'aigua del riu Querol, situat al municipi de Puigcerdà que pertany a la comarca de la Baixa Cerdanya. És un lloc ideal per anar en família, ja que l'itinerari circular que envolta el llac és senzill i entretingut. Durant el recorregut hi ha diversos panells informatius sobre la fauna i flora que es poden veure per la zona. L'àrea està envoltada d'arbres i ben a prop hi ha el parc de Schierbeck, un altre racó on descansar i gaudir de la natura aquesta Setmana Santa.

Sol o en família, qualsevol d'aquests plans t'ajudaran a desconnectar i a gaudir de la Setmana Santa d'una forma diferent i sense gastar-te gaires diners.