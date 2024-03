La ‘colomba’: la pasta d’1 kg que has de menjar aquesta Setmana Santa

Hi ha alienats que viurien en un Nadal perpetu només per menjar panettone tots els dies de l’any. Sense el component nadalenc, aquesta pasta italiana perd el gruix del seu sentit, i per molt que hi hagi botigues que el venguin tota la temporada, només uns quants guillats el consumeixen perquè sí.

M’agrada imaginar que precisament per això es va inventar la colomba, perquè la gent satisfés la seva set de panettone durant una altra festivitat grossa, en aquest cas Setmana Santa.

Com el seu nom indica, la pasta té forma de colom, i la seva massa està menys airejada, ja que la seva morfologia d’ocell és més compactada. No obstant, és germana gairebé bessona del panettone. I amb això en faig prou.

Així que corro ben bé com si estigués posseït cap a la gelateria-pastisseria siciliana Da Gallo (Mallorca, 277 / Canvis Vells, 2). Entre els seus cannoli i cubetes de gelato, m’espera aletejant impacient la seva colomba de pistatxo, un monstre d’1 kg de pes que podria alimentar tots els espartans de 300.

Panettone encobert

Em sembla meravellós que a Itàlia hi hagi un panettone encobert per a la Pasqua, especialment si arriba tunejat amb un recobriment crocant i tones de deliciosa crema de pistatxo a l’interior. La peça és bona, bona. És golafreria desencadenada. La suavitat de la pasta i les cremoses explosions de pistatxo la fan irresistible. M’he de posar un pitet de calçotada per no tacar-me el batí. Costa 38 euros i no deixa presoners.

Observo que Da Gallo també compta amb una altra bèstia d’idèntic gramatge, però amb diverses excavadores de Nutella a l’interior. Si ets clàssic, per 28 euros pots emportar-te a casa el format tradicional. I si ets curiós, pots fins i tot demanar una ració individual. Un dels únics pecats permesos en aquests dies de contrició i penediment. Que la nostra bàscula ens agafi confessats.