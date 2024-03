Súria canta la Pasquaa placesi carrers

La cançó popular interpretada i ballada per cors i agrupacions de diferents edats tornaran a ocupar aquest cap de setmana carrers i places de diverses poblacions catalanes en les tradicionals caramelles de Pasqua. I si alguna localitat destaca per la seva excel·lència i bon ambient al voltant d’aquesta tradició és la població bagenca de Súria. Des d’avui i fins diumenge, els habitants del municipi i els veïns arribats del voltant, viuran la seva setmana més gran, de cançó en cançó.

Les caramelles de Súria mantenen la multitud que les caracteritza any rere any, amb deu grups participants que, en total, sumen prop de mil cantors i dansaires que protagonitzaran l’ambient d’aquests dies pels carrers, i que, amb el permís del temps, arribarà a la seva màxima plenitud diumenge al matí.

El programa començarà aquesta mateixa tarda amb l’entrega de la cinta commemorativa als grups participants. Són agrupacions locals amb molta tradició de caramelles, algunes d’integrades per adults i d’altres per joves o fins i tot per nens que també tenen el seu propi repertori musical. Avui oferiran una primera passada, abans del concert de grups locals al pavelló.

La tarda del Divendres Sant es reservarà per al públic infantil, mentre que a la nit tindrà lloc el viacrucis nocturn, a l’espera de la primera gran cita de caramelles, dissabte a la tarda. Com és tradició, les agrupacions recorreran amb cotxe el voltant de Súria per visitar i actuar davant les masies que hi ha per l’entorn de la població, en cada una de les quals es munta una festa particular amb berenar inclòs per rebre els cantors, que també visitaran els barris més allunyats del centre. Es tracta de les caramelles de pagès, prèvies a les grans actuacions de diumenge al matí, ja pel centre del poble i després d’una altra nit festiva al pavelló esportiu.

Les de diumenge són unes actuacions itinerants i de vegades simultànies que estan protagonitzades per les mateixes deu agrupacions, des de de les 09.00 fins a les 14.30. Una hora abans, oferiran una actuació conjunta a la plaça de Sant Joan, atapeïda de públic, i on la festa viurà un dels seus millors moments amb la interpretació de les caramelles del Cardener.