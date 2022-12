Autopista recargolada

Si pot ser fàcil i senzill, per què ens ho fan difícil i complicat? (La resposta, al final de l’article).

El Govern ha decidit que l’autopista de Manresa sigui de franc els dies de cada dia entre l’accés de Sant Vicens i el seu extrem nord, a Sant Fruitós, per tal que operi com a ronda de circumval·lació de Manresa. La idea és atraure una part dels vehicles que ara col·lapsen la carretera C-55, aquesta que s’ha de desdoblar però que mai no es desdobla. Fins aquí, sembla una bona notícia.

La dificultat apareix quan ens expliquen que per gaudir de la gratuïtat els conductors han d’inscriure el seu vehicle en un registre, per tal que les càmeres el reconeguin i el deixin passar sense pagar. I jo em pregunto: si és de franc, per què no es limiten a obrir la porta a tothom, sense més tràmits?

Per què no habiliten un accés sense barrera de peatge a Sant Vicens, que només serveixi per anar en sentit nord, i una sortida també sense barrera només per als que hi arribin des del nord? I els que vagin cap a Terrassa o en vinguin, que continuïn passant per taquilla si aquesta és la decisió.

En lloc d’això, hem d’entrar a una web de la Generalitat que al seu torn ens envia a una web d’Autema, que és la concessionària de l’autopista, en la que ens hem de registrar com a clients amb l’adreça de correu, el codi postal i el número de telèfon, i només després d’això podem inscriure el vehicle o vehicles, detallant matricula, marca, model i color (el meu cotxe és bicolor: quina de les dues tonalitats hi he de posar?).

Si de totes maneres no ens han de cobrar res, quin interès tenen en vigilar quan passem i quan deixem de passar per aquest tram gratuït? Per comptar el nombre d’usuaris d’una via, informació d’utilitat estadística, no cal demanar el correu i el telèfon del conductor.

Llavors, per què? Segur que hi ha raons tècniques que coneixen el Govern i l’empresa, però a mi em sembla que el veritable objectiu de complicar-ho és fer caixa a costa dels despistats i els ocasionals.