En una societat cada cop més diversa, dispersa i polaritzada, comprovar que milers de persones en tots els pobles i ciutats surten al carrer a compartir una gran desfilada d’il·lusió resulta esperançador. La cavalcada de Reis uneix totes les classes socials i atreu, fins i tot, famílies que no són de tradició cristiana però que consideren que el muntatge és digne de ser vist i compartit, al marge d’una significació religiosa que, a dia d’avui, apareix remota. Tot aquest exercici de cohesió és possible gràcies a un altre gran exercici ciutadà, que és el de les entitats que munten les cavalcades. La fórmula amb què cada poble o ciutat organitza la nit de Reis és molt diferent en cada lloc, però gairebé a tot arreu hi ha una forta participació de la societat civil i molts voluntaris. A Manresa, per exemple, l’Agrupació Cultural del Bages munta una gran mobilització d’efectius que, sense sortir d’una considerable modèstia de mitjans, cada any fa algun pas endavant. Aquest any, per exemple, amb les músiques i les coreografies. I el cas de Manresa no és diferent del de dotzenes de municipis de la Catalunya central. A tota aquesta gent que ho fa possible, avui toca donar-li les gràcies.