Per què Impulsem Manresa?

La nostra ciutat, Manresa, ha viscut èpoques de progrés amb quotes de benestar social remarcables, però recentment ha corregut una altra sort que, dissortadament, ens ha dut a una direcció oposada. Permeteu-me, doncs, que en aquesta ocasió comenci fent un breu repàs d’on ens trobem i com hem arribat fins aquí. En primer lloc, Manresa porta dècades de governs que, o bé han estat mediocres i mancats de capacitat de gestió, o bé els ha faltat un lideratge fort, convençut i ambiciós que visionés la ciutat de Manresa i li proposés un rumb tal com van fer, en el seu dia, Joaquim Nadal a Girona amb la transformació del centre històric o Antoni Farrés a Sabadell amb la idea de capitalitat i construcció de l’eix Macià. En segon lloc, i fruit d’aquesta incapacitat i incompetència, la ciutat ha hagut de fer-se càrrec d’enormes despeses i sobrecostos entre els quals es troben el Casino de Manresa, el terreny de les Saleses, la bonica plaça de la Reforma o recentment el Museu del Barroc, per anomenar alguns exemples. Aquest conjunt de fets, conjuntament amb despropòsits com l’Any Ignasià, Manresa 2022, han minvat la projecció i transformació de la ciutat, però també n’han debilitat l’autoestima i el modèlic teixit associatiu, comercial i industrial que hi havia a la dècada dels 80 i 90.

Estem malament, hem estat millor, però no hem fet fallida perquè la nostra ciutat preserva encara alguns actius molt importants que ens han sostingut i ens han de permetre capgirar la situació actual. D’entrada, un teixit associatiu, del qual me’n sento part, gestionat per gent admirable que, de manera altruista, desinteressada i sovint sense reconeixement ni recompensa, dediquen el seu temps a tots nosaltres i el manlleven de les seves famílies i amics. En segon lloc, una posició geogràfica estratègica i un entorn privilegiat. Finalment, una història que ens ha llegat patrimoni material modernista, gòtic i barroc inigualable però també immaterial que hem sabut cuidar fins a data d’avui. A tot això, que segur que també provoca enuig a molts de vosaltres, no he pogut restar impassiu i aquesta preocupació em va dur, fa uns mesos, a interessar-me i entrevistar-me amb gent diversa, des d’associacions de veïns a entitats esportives o empresarials, per contrastar si aquestes sensacions eren compartides. El resultat és sabut i notori, impulsar i liderar una alternativa municipalista al govern actual que permeti recuperar el pols i el rumb a Manresa anomenada Impulsem Manresa. Una candidatura que s’allunyi de partits estàndard i només es degui als barris, les empreses i, en definitiva, els veïns. Una candidatura que recuperi l’esperit manresanista i torni a fer bategar el cor de Catalunya de forma ferma, participativa i constant. Cal predicar la grandesa, l’ambició i l’orgull que té aquesta ciutat perquè, al cap i a la fi, potser egoistament, només vull que els nostres fills i nets puguin gaudir i desenvolupar el seu projecte personal i professional en aquesta meravellosa ciutat que es diu Manresa.