A Manresa no hi sobra ningú, diuen

Unes eleccions municipals són la millor època per observar en tota la seva magnitud la gran farsa de la política. M’agrada escoltar els discursos dels candidats. Parar l’orella buscant els tòpics, les frases buides, la comèdia gairebé infantil de la seva retòrica. Ara mateix un bon exercici seria assistir a un míting o repassar un programa i apostar, per exemple, a veure quantes vegades diuen «talent», «futur», «transformació», «diversitat», «inclusiu»... És un joc divertit, proveu de fer-ho. És curiós observar com la paraula «canvi» (tan associada a «el cambio» dels socialistes) s’ha arraconat deliberadament i s’ha convertit en «transformar», que té una sonoritat que la fa grandiloqüent, gairebé poètica. O com han deixat d’atabalar-nos amb «el mestissatge» –fa uns anys estava a l’ordre del dia i ara ni se’n parla– substituint-ho per «la diversitat». També ha quedat desfasada la paraula «repte» (abans tot eren reptes, recordem-ho) i ara s’imposa «talent» a tort i a dret. Ve el president i diu que a Manresa tenim molt talent, tot i que té la prudència de no especificar per a què. Que és que no en tenen de talent a Banyoles, o a Figueres o a Vilafranca del Penedès? O és que són més rucs que nosaltres? Què els deu dir quan fa un míting allà? És que no hi ha ningú que li faci veure que són discursos intercanviables que fan pena i no tenen cap sentit?

A Manresa ja hi ha qui ens intenta seduir parlant d’una ciutat que «aposta pel talent» (que pesats), «una ciutat cohesionada i segura» (sense comentaris), «una societat on conviuen en pau diferents maneres d’estimar» (com si els de Mollerussa o Sant Celoni no es poguessin estimar con els doni la gana) i una ciutat, en fi, «que està iniciant projectes transformadors». Sentir tot això fa riure i no fa cap mal a ningú. El que sí que indigna a molts manresans és que diguin que «a Manresa no hi sobra ningú» o que «un alcalde no és un xèrif», com si protegir-nos de tota la xusma que tenim fos una feina denigrant. Uns candidats que diuen això són incapaços d’agafar el toro per les banyes i estan més preocupats per mantenir el poder que no pas pel malestar dels veïns i les veïnes que pateixen el seu projecte de ciutat. Sent tan democràtics com són, s’atrevirien a confirmar la seva apreciació en un referèndum?: «Creu que a Manresa hi sobra gent?» Només fent una enquesta es quedarien esgarrifats. Però no la faran, esperen que els tornem a votar i aspiren a viure quatre anys més parlant de talent, de transformació i de projectes engrescadors.