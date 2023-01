La C-55 als pressupostos

La C-55 entre Manresa i Abrera està més enllà de la saturació i els descomptes a l’autopista no han alleujat el col·lapse. La situació necessita i exigeix convertir en autovia la carretera comarcal traçada fa cinc dècades. Qualsevol altra obra que s’hi realitzi per millorar-ne la capacitat no deixarà de ser un pedaç. Però un abric apedaçat serveix per passar menys fred quan no hi ha diners o mitjans per comprar-ne un de nou. I d’aquest se’n parla des de fa tant temps que semblaria imprudent renunciar a millores parcials tot esperant l’esdeveniment de la justa resposta a les pregàries.

La setmana passada ERC va dir que acceptava el projecte de Ronda del Vallès per desencallar els pressupostos, i el PSC va replicar que hi havia altres exigències pendents de resposta. Des d’una perspectiva manresana i bagenca és d’especial interès la que es doni a l’apartat del document socialista que reclama determinats pedaços a la C-55. No serien la solució en majúscules però alguna millora sí que notarien els usuaris. Concretament, proposa invertir trenta milions del pressupost del 2023 en la «redacció del projecte informatiu de la variant Castellgalí durant el 2023, amb previsió d’execució de les obres entre el 2024-2025», i en la «redacció del projecte constructiu de l’ampliació de la C-55 a 2+1 entre Castellgalí i Manresa, entre el 2023-2024 amb previsió d’execució de les obres durant el 2025». També «durant el primer trimestre del 2023, licitar les obres d’implantació d’un tercer carril en el tram Sant Vicenç de Castellet-Castellgalí». Tot això, «amb la voluntat de continuar treballant en una intervenció integral en el conjunt de la C-55». Però aquest és només un dels molts apartats continguts a la llista de demandes que va formular el PSC a canvi de donar suport als pressupostos de la Generalitat. Si hi haurà acord pressupostari o no, i si aquest punt en concret hi serà recollit o haurà estat sacrificat durant les negociacions, ho sabrem en les properes setmanes, o potser en els propers dies.