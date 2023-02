Jutges en blanc i negre

En ocasions emergeixen informacions que traslladen a la ciutadania una profunda preocupació pels poders que regeixen el seu dia a dia. Un d’aquests poders és, sens dubte, el judicial. Aquest diari informava recentment que l’Ajuntament de Manresa havia hagut de fer front a 65 processos judicials de treballadors que reclamaven la paga dels 25 anys que figurava en el conveni, però que havia estat eliminada per llei. El més curiós del cas era que els jutges havien sentenciat tant a favor com en contra de l’Ajuntament. D’aquests 65 processos, 33 havien tingut una sentència desestimatòria en la qual el jutge no havia donat la raó al treballador, i en 21 ocasions hi havia hagut sentència estimatòria total o parcial en la qual el jutge sí que donava la raó al treballador. Que un mateix fet uns jutges el vegin blanc i altres negre genera incredulitat i desconfiança. Segons va informar l’Ajuntament, quedaven oberts 11 casos pendents de resolució per interposició de recurs. No estaria gens malament que, un cop la situació ha sortit a la llum pública, totes les sentències anessin en la mateixa direcció.