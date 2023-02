El tren mai va arribar a Berga

Aquests darrers dies s’ha publicat en aquest diari la bona notícia de que la locomotora Alsthom 705 tornarà restaurada a Guardiola de Berguedà per estar exposada al costat de l’edifici de l’antiga estació del tren. Ara fa dos anys vaig fer un escit en aquest mateix diari sobre la necessitat de que una màquina d’aquestes característiques pogués ser cedida a l’ajuntament , i més després de la cessió de la 706 a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. Aquesta va fer el darrer viatge regular de passatgers fins a Barcelona que vaig viure personalment el 2 de maig del 1972,quan va quedar suprimit el tram fins Olvan. I el mateix dia que feia 50 anys vaig penjar a youtube una filmació que va fer el meu pare amb el títol «tren 72», accesible a tothom. També vaig participar en un acte sobre el tren a l’edifici de l’antiga estació, organitzat per l’Associació deDones del poble, juntament amb Ramon Soler Riba que va presentar un magnífic audiovisual sobre el ferrocarril en el trajecte Guardiola- Manresa.

Dos anys després vull agrair públicament el treball de totes les persones i institucions, sobretot Ajuntament i Generalitat, que aviat faran possible tenir aquesta locomotora al costat de l’edifici. És la culminació d’ un treball iniciat fa anys per alcaldes, alcaldessa, regidors i regidores dels ajuntaments democràtics que han cregut que tot això s’havia de fer per preservar la memòria històrica del poble. Però es parla en el diari de la supressió del tren fins a Berga quan no hi va arribar mai , ja que per diferents circumstàncies (polítiques, econòmiques,etc….) es va decidir que passés per Cal Rosal (estació d’Olvan) i La Baells, enfilant riu Llobregat amunt. I un any més tard, concretament a finals de juny farà 50 anys, va circular el darrer tren regular de viatgers entre Olvan i Manresa. Si el tren hagués passat per Berga, potser el futur hagués sigut diferent. Però això ja són figues d’un altre paner.