La Generalitat va explicar ahir el sentit general de les inversions previstes a la C-55 durant els propers anys, i de les quals havíem sabut només el que hi ha inclòs en el pressupost d'enguany: una ampliació en dos quilòmetres i diners per a dos projectes. El sentit de tot plegat és que hi hagi doble carril només en sentit nord entre Sant Vicenç i el Guix, cosa que inclou una variant a Castellgalí i una ampliació del viaducte del sud de Manresa. En total, 50 milions d'euros per fer realitat una obra que, si tot va bé, es contractaria el 2025. Tenint en compte que caldran expropiacions i que hi haurà els retards de sempre, no estarà a punt en menys de cinc anys. És més provable que siguin deu. Serà, llavors, un pedacet que evitarà el més sagnant de la situació actual. Amb 50 milions en un mínim de cinc anys, no es pot aspirar a més. En resultarà una carretera local decent. El que cal, però, no és això, sinó una via de gran capacitat funcional i gratuïta. I la solució per tenir-la és alliberar el peatge de C-16 i acabar el tram de Viladecavalls de la B-40. Fer el pedacet que anuncien i alliberar la C-16 alhora seria correcte. Menys que això, no ho serà.