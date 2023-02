Desunió independentista

Quan el 2017 José María Aznar, un nacionalista espanyol avant la lettre, va dir que abans de fracturar-se Espanya es fracturaria Catalunya, segurament pensava que es produiria la divisió entre independentistes i constitucionalistes, però no que la divisió seria entre els mateixos independentistes.

Però els fets són tossuts i allò que semblava impossible se’ns presenta ara com una realitat inqüestionable. Els independentistes ja no estan units. En tenim proves en tots els àmbits. En els partits polítics i en les entitats civils. En els anys àlgids del procés l’ANC, Òmnium i l’AMI compartien estratègies i Carme Forcadell, Muriel Casals i Josep Maria Vila d’Abadal eren consultats pels principals líders polítics per coordinar accions i fer possible la unitat dels que volien exercir el dret a l’autodeterminació. Els partits polítics, per la seva banda, van ser capaços de constituir Junts pel Sí, una candidatura de síntesi amb l’absència de la CUP, i les decisions es prenien de forma consensuada.

Ara mateix cadascú té la seva estratègia i veiem com partits i entitats civils mantenen diferències importants sobre com cal actuar. I això era difícil de preveure l’octubre del 2017.