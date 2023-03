Ametller Origen i el producte de proximitat

El proppassat 19 de febrer vaig poder gaudir de la mitja marató de Barcelona. Uns dels diversos patrocinadors de la cursa era l’empresa catalana Ametller Origen, la qual, després d’un merescut esforç, ens obsequiava amb una poma.

La meva sorpresa va ser que totes les caixes d’aquestes pomes per obsequiar als corredors corresponien a la marca Mozart Premium apples, que pertany a l’empresa Kropfl d’Àustria; és a dir, d’uns arbres fruiters situats a uns 1.700 km d’on se celebrava la cursa. Això ha fet preguntar-me, no tenim pomes a Girona (a 100 km de Barcelona)? No hem d’intentar, pel bé del clima, els productes de proximitat? Realment Ametller Origen es preocupa de donar vida als pagesos catalans, o només li preocupa el seu marge de benefici?