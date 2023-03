El museu de debò

La creació del Museu del Barroc de Catalunya a Manresa és un bé en ell mateix perquè la ciutat ha convertit un racó que ajudava a mantenir viva la reputació de Manresa com a ciutat lletja en un espai que és el contrari: una plaça atractiva dins la precarietat de l’espai disponible i un equipament amb un aspecte original i potent, que tindrà un lloc dins de les imatges singulars de la ciutat. Però el que cal al Centre Històric són obres socialment transformadores, i el Museu només ho serà si atreu visitants, cosa que dependrà del seu contingut. El govern de Manresa va anunciar ahir que la col·lecció que es formarà amb fons ja existents i amb aportacions del MNAC i de la Generalitat serà la principal de Catalunya d’art barroc, i que l’obra serà presentada de forma que el visitant tingui una experiència, més que com en un museu tradicional. Ha de ser així. Si és el Museu del Barroc de Catalunya ha d’haver-hi el millor barroc de Catalunya; altrament no té sentit. I si no té un discurs atractiu no serà un museu del segle XXI. El pas del contenidor al contingut, doncs, és el decisiu. El que es va anunciar ahir s’ha de veure traduït en fets.