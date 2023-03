El Canvi en Positiu

Durant els darrers 4 anys, he tingut l’honor de poder representar la ciutadania de Berga com a regidor al consistori. Han estat 4 anys d’un treball dur, constant per tal d’estar a l’altura de les expectatives de la gent que em va fer confiança, i amb la convicció d’haver fet el possible per retornar a la ciutadania una millor ciutat quatre anys després d’agafar aquesta responsabilitat. Orgullós, puc dir en aquest sentit que he treballat al màxim per aconseguir ser la veu d’aquells que volen una alternativa de progrés al (des)govern de la CUP i ERC.

La legislatura amb la CUP de nou al capdavant ha estat desastrosa per a la ciutat. Els problemes són incomptables, des de la mala gestió de la residència fins a la deixadesa en temes tan importants com la neteja, el manteniment dels nostres carrers i la seguretat. No tan sols el nostre municipi ha entrat en decadència sinó que s’ha renunciat a buscar noves oportunitats, i s’ha arribat a perdre subvencions i ajudes que ja estaven adjudicades per pura deixadesa i manca d’interès del govern municipal.

Com a conseller comarcal, vaig aconseguir projectes com la pista d’atletisme i les estacions d’autocaravanes (pactades als pressupostos), que van marxar a altres municipis després que el govern municipal es fes enrere i no les volgués acollir. A més a més, en els darrers compassos de la legislatura les seves pràctiques s’han tornat antidemocràtiques. A tall d’exemple, per al darrer ple ordinari, com a regidor se’m va donar informació sobre els punts del ple una setmana a posteriori dels altres grups municipals.

Encarem el final d’una legislatura per oblidar. La nostra ciutat viurà ben aviat unes eleccions on posaré sobre la taula temes vitals per a la vida quotidiana de la nostra gent, com el manteniment dels carrers i parcs infantils, el repte de millorar la seguretat i la neteja en alguns punts o fer de nou una Berga amb oportunitats econòmiques, on la gent s’hi quedi a viure.

Malgrat tot, m’enfronto al futur il·lusionat. Hi ha molta feina a fer: reactivar l’economia berguedana i buscar noves oportunitats, reorganitzar i arreglar serveis tan bàsics com la neteja o, simplement, oferir a la ciutadania de Berga una millor gestió municipal en el seu conjunt.

El projecte que represento no és un projecte en contra de ningú. És un projecte en positiu. No perdré el temps en falsos debats que no ens porten enlloc, defenso la política que suma, la del consens. Soc humà, em podré equivocar com tothom, però mai deixaré de buscar el millor per Berga.

El proper dissabte estaré acompanyat pel Salvador Illa a l’acte de presentació de la meva candidatura, on intentaré convèncer i motivar el màxim de gent possible que un canvi en positiu és no tan sols possible, sinó també necessari al nostre municipi. Tenim projecte, il·lusió i experiència per portar un canvi de rumb a Berga, per tornar a fer-la capital. Aviat començarà una nova legislatura on entre tots hem de portar el canvi en positiu a la ciutat.