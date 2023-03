Salvar la Cerdanya

El turisme ha transformat la Cerdanya des de fa més d’un segle, des que els primers burgesos de Barcelona van construir-hi els seus palauets, alguns dels quals s’han convertit en part de la identitat de la comarca. El turisme de masses va suposar un gran canvi des que molts catalans van tenir prou poder adquisitiu per anar a esquiar, i un altre cop quan va començar la fal·lera de la segona residència. Per tant, és una comarca acostumada a canviar al ritme que marca el sector turístic, que ha estat una font de progrés important per a moltes famílies. Tanmateix, la comarca sembla haver arribat a un punt d’inflexió en el qual la capacitat d’absorvir la pressió exterior s’està esgotant. Els beneficis de la metropolitanització van quedant en mans de pocs, i l’impacte que suposa viure en una comarca amb preus de Pedralbes cauen a sobre de tots. Els joves ho estan patint de forma molt especial, i sense joves no hi ha futur. Sense joves hi haurà una gran residència d’avis de segons residents. I això no és un futur. Cal política d’habitatge i de formació decidida i cal aplicar-la immediatament. Que la Cerdanya continuï sent la Cerdanya és una obligació del Govern.