Llegint l’Evangeli d’aquest diumenge trobem paraules tan plenes i carregades de sentit com Pau, Amor, Fe... i, fins i tot, coincideix amb el diumenge dedicat també a la Divina Misericòrdia. Paraules que topen de ple amb la realitat que ens envolta: un món mancat del sentit de respecte, de germanor i de col·laboració dels uns pels altres. És molt trist constatar que molts d’aquells que podrien ser guies i referents es deixen portar per l’enveja, pel ressentiment i pel càstig, fent la vida impossible a tots els que no pensen com ells.

La societat està immersa en la immediatesa i la tecnologia deshumanitzadora, això fa surar unes mancances socials que s’estan disparant de forma exponencial. Perdem la capacitat de reflexionar, una eina que ens faria millors com a persones, una eina que ens ajudaria a trobar solucions a algunes dificultats que ens trobem en el camí de la vida. Sapiguem «parar motors» i trobar un temps per dedicar-lo a la reflexió. La reflexió ens ajudarà a detectar tots els senyals d’alerta que el món i la societat ens va donant de mica en mica i, la majoria de vegades, ens passen desapercebuts. En una societat deshumanitzada i materialista perdem els veritables referents humans. La humanitat, de sempre, ha necessitat referents per tirar endavant, però hem de saber destriar aquests referents i quedar-nos amb els positius, els que ens aporten confiança, seguretat i amor. Davant aquest panorama, les paraules de l’Evangeli ens orienten i ens donen la força per posar el nostre granet de sorra per formar una societat diferent i millor. Convertim-nos nosaltres en referents («Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres»). Busquem la nostra pau tan interior com exterior («Pau a vosaltres») i, per contagi, s’escamparà com la pluja fina que tant necessitem! Per aconseguir una societat diferent i millor disposem de vàries eines, una d’elles és la Misericòrdia: «actitud bondadosa de compassió vers altri, generalment de l’ofès vers l’ofensor o des del més afortunat vers el més necessitat». Us convido a repassar i reflexionar sobre les diferents obres de misericòrdia, moltes de les quals ja practiquem de forma espontània. Que la llum de la Pasqua ens ompli el cor de misericòrdia, ens doni la força necessària per practicar les seves obres i enforteixi la nostra fe.