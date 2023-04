Qui no ha vist pel·lícules de romans maltractant esclaus tot experimentant ràbia i rebuig? «Un maltractament és un comportament violent que causa un mal físic o moral». La definició del diccionari, amb la disjuntiva, no és prou acurada: qualsevol maltractament físic també té, irreparablement, un desorbitat dany moral.

«La dignitat humana és inviolable. Serà respectada i protegida. Ningú no podrà ser sotmès a tracte degradant. Tota persona té dret a la seva integritat física i psíquica». Aquest text forma part dels articles 1, 3 i 4 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Vivim en un món on els drets fonamentals, tot i estar estipulats i tipificats, són menystinguts a tort i a dret i constantment. En ple segle XXI, o no som capaços de llegir i entendre correctament allò que marca la llei ―–tot i que respectar el proïsme hauria de ser un tret inherent a l’individu sense necessitar lleis–, o és que de la nostra moral –que en principi hauria de ser superior a la de les bèsties–, no en queda sinó fang repugnant en un bassal.

No fa gaires dies, va sortir per les xarxes –que si bé tenen molts defectes, també són susceptibles d’ajudar a corregir injustícies–, una notícia esgarrifosa: un centre de trucades de la ciutat mexicana de Naucalpan a Juárez, coneguda com NEXO IT, té la immoral amoralitat i l’obscena impudícia de treure la cadira reglamentària de treballar assegut ―–per poder manipular el ratolí i veure la pantalla–, als seus treballadors com a càstig per no arribar als objectius fixats.

Ja només podrien fer-ho més esgarrifós amb personal darrere, fuetejant les seves treballadores. Suposo que també hi ha treballadors, però a la foto que s’ha fet viral s’hi veuen quatre dones, una mig asseguda a terra i amb el braç dret més estirat que si l’hi haguessin dislocat, per arribar al ratolí. I amb el cos tan incorporat com li és possible per poder veure una mica la pantalla de l’ordinador. Això o treballar dreta moltes hores.

Vistes les fotos i la denúncia que n’ha fet una extreballadora de l’empresa, seria lògic i raonable que les mateixes lleis que han de protegir els explotats, fossin capaces de fer-se complir.

El maltractament de persones com esclaus, una vegada descobert, hauria d’obligar per llei, als responsables del delicte, a fer-se conscients dels càstigs que han infligit als seus subordinats, tot fent-los-hi suportar, com a prova, la duresa d’allò que els han obligat a sofrir.

A més d’aquest greuge, les valoracions dels treballadors d’aquesta empresa són terribles: mal pagats, sense higiene, penalitzacions per tot, sense estabilitat, mal ambient laboral...

I és que qualsevol empresa té el deure de tractar els seus individus assalariats, com a persones que són, amb tota la dignitat i el respecte que es mereixen. Si no, ha de ser immediatament clausurada, multada i obligada a indemnitzar el dany irreparable que han causat. I servir d’escarment per a les que només saben corregir-se amb importants multes.