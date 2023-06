Els partits independentistes van comprovar diumenge que la política que han seguit els darrers mesos ha desinflat el seu electorat. ERC, JxCat i la CUP, que a les darreres eleccions al Parlament van proclamar que havien aconseguit una majoria del 52%, van obtenir pitjors resultats que a les eleccions municipals de fa quatre anys.

A ERC i a JxCat no els hauria d’estranyar que una part dels seus votants els hagi ignorat després de la trencadissa que es va produir al govern de coalició i dels duels que mantenen constantment. Més enllà de les diferències ideològiques, que són comprensibles, han demostrat que són incapaços de pactar una estratègia conjunta per defensar punts comuns de l’independentisme. Segurament ERC haurà de revisar els esforços que fa per ampliar la base i JxCat polir les diverses sensibilitats internes que afloren massa sovint. La CUP també haurà d’analitzar la seva estratègia perquè, tret l’èxit a Girona de GGI-AMUNT de Lluc Salellas, ha perdut vots al conjunt de Catalunya i alguns militants d’aquest moviment ja han demanat dimissions.

Els electors acostumen a encaixar malament les picabaralles. Ho hem vist amb el càstig que han rebut el PSOE i Unidas Podemos, que, tot i mantenir un govern de coalició, no paren de fer-se retrets i, fins i tot, mantenen posicionaments diferents en casos com el de la reforma de la llei del «només sí és sí».

El problema de diumenge és que la política estatal o nacional va repercutir en el vot de les eleccions municipals i alguns consistoris han de fer equilibris per tenir governs en clau local i no deixar-se contaminar per la política general.