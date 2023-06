El polèmic raper Kanye West ha tornat a ser notícia. El seu excèntric gust l’ha posat a l’ull de l’huracà per celebrar el seu aniversari amb dones nues cobertes de safates amb sushi. La pràctica, anomenada nyotaimori, és importada del Japó i va néixer als anys 60. Els plats no es dipositen directament sobre la pell de la dona, sinó que se situen sobre fulles higienitzades. Té un equivalent masculí, conegut com a nantaimori. A les fotos filtrades de l’aniversari, només s’hi veuen dones. I això ha comportat que les xarxes acusin West de masclista per posar en pràctica una tradició que cossifica el cos femení.

No és la primera ni probablement serà l’última polèmica generada a l’entorn de l’artista. West, diagnosticat amb bipolaritat, fa anys que viu entre controvèrsies. Ha estat qualificat de racista, fet que va acabar dinamitant contractes milionaris amb marques internacionals com Adidas o Balenciaga. Els seus comentaris també han provocat la cancel·lació dels seus perfils a internet. La del sushi no ha estat la primera polèmica en què el paper que atorga a les dones és el protagonsita. Entre d’altres, la seva exparella i influencer Kim Kardashian, després de començar una nova relació amb el comediant Pete Davindson, va acusar-lo d’enviar-li missatges amenaçadors. A la llarga llista, cal sumar-hi les constants humiliacions a la cantant Taylor Swift.

Per entendre el fenomen West, és vital recordar l’intent de presentar-se a les eleccions dels Estats Units el 2020, que va acabar amb únicament 60.000 vots de 320 milions de ciutadans. Fa anys que el raper rep allaus de crítiques constants pel seu comportament, veritablement qüestionable. Tot i això, encara hi ha qui li transmet el seu suport més ferri. 60.000 vots en conjunt no en són molts, però és una xifra important de persones que validen el seu comportament. Anys després, a les xarxes, el fenomen West tampoc s’atura.

Tot i ser protagonista de diferents polèmiques, el seu palmarès s’ha continuat omplint. Jacumula desenes de nominacions als Grammys, l’última del 2020. Encara hi ha qui defensa que l’afer del sushi és una forma del cantant de rendir homenatge a la cultura japonesa. I també hi ha qui s’esforça a justificar que el talent d’una persona no s’ha de veure enfosquit per les seves accions. Tot i això, fins a quin punt està bé lloar una persona amb tanta presència a l’escena pública com West que ha comès un error darrere l’altre? Infants i adolescents observen de prop famosos com ell i els converteixen en referents. Caldria revisar si personatges com West transmeten els valors necessaris per ser-ho. Actituds com aquestes no s’haurien de recompensar amb més fama i diners.