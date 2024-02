Els pagesos van rubricar ahir el seu cop de puny a sobre la taula col·lapsant el centre de Barcelona i reunint-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. És un moviment que forma part d’una onada de protestes a tota Europa i que, a Catalunya, té com a característica peculiar que, aquesta vegada, no és una mobilització liderada per les organitzacions formals del sector, sinó per uns líders improvisats que han tret a la gent de casa amb un grup de whatsapp. Tenim, per tant, una reunió a la plaça de Sant Jaume entre persones de les quals no sabem quina representativitat tenen i quina capacitat tenen per arribar a acords en nom dels mobilitzats, i un president que té poquíssimes competències per afrontar un malestar que té les causes profundes en l’efecte que la globalització té en l’agricultura europea. Les decisions que afecten als pagesos catalans es prenen sobretot a Brussel·les, bastant a Madrid i només una mica a Barcelona, per bé que la Generalitat té una responsabilitat important en la queixa per l’excés de burocràcia. De tot plegat en resulta un problema de governança que fa difícil encarar solucions al repte que plantegen els pagesos. Caldria començar per aquí.