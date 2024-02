Això del canvi climàtic pinta malament, i a mesura que ens anem adonant que aquesta espècie nostra és massa estúpida per salvar-se amb un esforç col·lectiu, van apareixent idees alternatives que demostren que els humans no sabem governar-nos, però tenim una imaginació sensacional. Per exemple, hi ha una proposta de posar en òrbita entre la Terra i el Sol un gran cartró desplegable com els que col·loquem a sobre del volant del cotxe a l’estiu perquè no cremi. Euhm, sí, sembla una parida, però hi ha gent solvent pensant-hi. El 2006 un astrònom de la Universitat d’Arizona va desenvolupar el concepte per a la NASA, i un astrònom de la Universitat de Hawaii acaba de publicar un estudi que afirma que és factible. No seria poca cosa: la placa hauria de fer com a mínim la mida de la península Ibèrica, de manera que pogués projectar ombra sobre una part important de la Terra, que no quedaria completament a les fosques, sinó només ombrejada com quan ens passa per sobre un núvol gruixut. Sembla que, només que es reduís un 2% la radiació solar, la temperatura mitjana del planeta es reduiria 1,5 graus. Igualment caldria combatre l’efecte hivernacle, però ja no seria tan urgent.

Segurament és una flipada, però fa gràcia. Imagineu-vos un món on cada dia a la mateixa hora, i durant una bona estona, el sol empal·lidís i la temperatura baixés. A l’hivern, seria més hivern, i a l’estiu no seria tan estiu. Els territoris on es produís el fenomen serien visitats pels habitants dels altres territoris, i segur que al turisme de sol i platja s’hi afegiria el de sol, platja i ombra. I una cosa és segura: si als catalans ens toqués ombra, ens farien pagar-la amb el teletac.