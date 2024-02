El nou Museu del Barroc de Catalunya de Manresa va passar ahir un nou examen ciutadà, i ho va fer amb molt bona nota, atesos els comentaris positius dels visitants consultats per aquest diari. La modernitat de la posada en escena, l’amplitud de la intervenció arquitectònica a l’antic col·legi de Sant Ignasi, les perspectives que ofereix el mirador sobre el Centre Històric i l’audiovisual que recorre la petjada barroca a diverses ciutats catalanes són alguns dels elements que més es van destacar en aquesta presa de contacte de manresans i manresanes amb el seu nou equipament cultural. Avui es viurà una nova jornada de portes obertes, amb les entrades també exhaurides, una dada que dona una idea de l’expectació que ha generat a la ciutat aquesta nova peça clau de la Manresa cultural. És important per al seu impacte ciutadà que el nou equipament, malgrat les polèmiques que n’han envoltat l’execució, arranqui amb bon peu perquè es consolidi, amb el temps, com un dels eixos de l’oferta cultural de la capital del Bages, que ha de guanyar, així, un nou atractor per als visitants.