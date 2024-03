Actualment, les empreses s’enfronten a un dels reptes més grans a nivell laboral, la manca de relleu en molts dels oficis. La bretxa generacional ha estat i és una de les causants més importants d’aquesta problemàtica. La societat empeny els joves que vagin a la universitat abans que a estudiar un ofici. D’una banda, això comporta que hi hagi més universitaris dels que el mercat pot absorbir i, per tant, això obliga que molts graduats universitaris hagin de treballar en altres àmbits lluny dels seus estudis. D’altra banda, moltes empreses com les de construcció, llauneries, fleques i altres oficis es veuran obligats a tancar per manca de personal qualificat.

Parlant amb un paleta jubilat del meu poble em va comentar «tot i que l’esforç físic d’aquest ofici sigui extremadament dur i amb més motiu passats els 60 anys no es poden deixar perdre aquestes feines. Cal buscar incentius per a la joventut, motivar-los i sobretot tenir clar que és igual d’important un ofici que una carrera». Tinc 22 anys i un dels hàndicaps més comuns entre la joventut d’Espanya és que es creu que les diferències entre tenir un ofici a tenir una carrera són immenses. Possiblement, això sigui la causa principal que porta a la majoria dels casos a estudiar un grau i no un ofici. Davant d’aquesta realitat com a jove proposo fer campanyes per conscienciar del valor dels estudis professionals, revisar i modernitzar els plans d’estudi, que hi hagi un compromís clar de l’administració i promoure ajudes econòmiques per a les empreses contractants. Crec que podem dir que hi ha una crisi i urgeixen mesures correctores i immediates.