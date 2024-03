A hores d’ara qui més qui menys deu tenir ben present el vídeo que el departament de Salut ha difós amb el propòsit d’incentivar el repoblament mèdic en les zones rurals, sovint tan precàriament mancades d’un servei tan essencial com l’atenció primària. Al vídeo s’hi veu el jove metge de Saldes, simpàtic i compromès, així com un seguit de pacients, entusiasmats amb el nou metge, l’atractiu físic del qual ha incendiat les xarxes de tal manera que, mentre uns internautes reclamen una revisió urgent o s’ofereixen per tenir-hi descendència, altres parlen de cosificació i qüestionen l’efectivitat del TikTok. I tot perquè el metge que anima altres metges a fer com ell té tant d’encís i és tan ben plantat com el mateix Pedraforca. Per a la campanya, Salut ha optat encertadament per fer-hi aparèixer un metge i uns testimonis reals, s’expressen espontàniament i amb tota franquesa. No em sé imaginar el mateix vídeo, protagonitzat per un actor o actriu, seleccionats després d’un càsting i amb un nom tan fals com la falsa metgessa de l’hospital de Berga. Potser sí que hi ha qui pensa que, tractant-se d’un metge de muntanya, s’hauria escaigut més escollir algú sense cap dels atributs del metge de Saldes, bo i guarnit amb barretina de gairell, caliquenyo als llavis i paraigua de pastor. És d’agrair que qui vetlla per la salut dels altres faci cara de bona salut i, posats a fer, que a més a més irradiï confiança i cordialitat. La diferència entre un metge rural i un de ciutat, vaig sentir explicar un dia a una àvia de muntanya, és que mentre que el de ciutat et demana a tu com estàs el de poble et diu què tens. Sigui com sigui, allò que algunes de les reaccions evidencien són prejudicis que res tenen a veure amb la realitat de les imatges i el que s’hi diu. Ja se sap que tot el que es penja a les xarxes fa el mateix efecte que una molla de pa llançada en un estany de piranyes. Si el vídeo farà o no l’efecte desitjat, ja es veurà. De moment, les visualitzacions es compten per milers i hi ha qui assegura que a l’Alt Berguedà els lloguers ja s’han començat a disparar.