Fer caure la banca al casino

ACatalunya i a Espanya n’hem vist de tots colors i, a hores d’ara, ben poques coses ens sorprenen. Però el que ha passat aquesta setmana podria figurar al llibres d’història o d’històries de la política perquè, que els pressupostos catalans i els espanyols s’hagin perdut per un casino, sona a broma. El Hard Rock, que és un local d’aquells en què el crupier canta allò de vermell, par i passa, ha impedit l’aprovació dels pressupostos catalans, ha fet caure el govern de la Generalitat i ha provocat que el govern central desisteixi de presentar pressupostos per aquest any.

Simplificant podríem dir que el casino ha estat una mala aposta del PSC perquè Sumar, els seus socis al govern de Madrid, no han tingut ganes de jugar-hi, tot i que els Comuns que és la marca catalana de Sumar, admetien que els pressupostos que presentava el govern de Pere Aragonés tenien moltes virtuts. A més, enlloc no es parlava del Hard Rock i no hi havia cap referència a aquest projecte. Però Jèssica Albiach, presidenta dels Comuns, es va enrocar demanant al president que fes caure la banca del casino si volia el seu vot i així poder culminar el mandat, havent aconseguit aprovar tots els pressupostos des que és president.

Al final hi ha hagut un festival de focs artificials per anunciar que tots plegats s’ho jugaran tot, no al casino, sinó a les urnes apel·lant a la democràcia, al progrés i a la gent. Això sí, les millores que permetien els pressupostos s’han perdut a la ruleta de les tàctiques i potser es cremaran a la foguera de les vanitats electorals, encara que Catalunya no sigui la Florència del dominic Girolamo Savonarola.