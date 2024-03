TV3 reobre Pont Aeri de Manresa?

Qualsevol periodista, productor de programa, guionista, redactor d’acudits o funcionari de televisió pública que faci una senzillíssima cerca a Google descobrirà que la discoteca Pont Aeri de Manresa va ser clausurada per la Policia Local després que la presència (enmig de gent normal) de caps rapats, indesitjables, quinquis, quillos i poligonaires de tota mena encengués la indignació dels ciutadans en general i, sobretot, dels usuaris de la Renfe que se’ls trobaven als trens. Qualsevol hauria descobert amb un clic que 33 entitats van demanar el tancament d’aquella empresa que ja havia estat expulsada de Terrassa, i hauria vist que un regidor valent, Ignasi Perramon, va agafar-se a una irregularitat urbanística per clausurar-la, i que el dia que la Policia Local hi va posar el precinte, el propietari, Ramon Escudero, ajudat pel seu fill, va agredir un fotògraf de Regió7 que cobria el tancament, li va causar contusions i li va trencar la càmera, delictes pels quals va ser condemnat. I sabent això, qualsevol televisió responsable hauria rumiat dues vegades si té gaire sentit organitzar a la discoteca en ruïnes una alegre trobada entre els propietaris del local clausurat i una presentadora de la cadena enviada a fer-se la graciosa i a ballar una mica enmig del ciment.

Fins i tot un programa de tonteries com l’APM de TV3 hauria d’haver vist que és ofensiu i profundament ignorant que es dediquin minuts de televisió pública a ensabonar els propietaris d’aquella ronya, a enyorar la seva discoteca maquinorra, a ensalçar els discjòqueis que atreien bandes d’skins, racistes i ultres, i a convertir el que queda de Pont Aeri en una mena de santuari de la nostàlgia pastillera. Enhorabona, TV3, no tenim més preguntes.