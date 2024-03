La raó de les monges

Les dues germanes caputxines que queden al convent del carrer Talamanca de Manresa han demanat al Vaticà que l’espai on viuen deixi de ser considerat un convent i passi a ser una propietat immobiliària normal. Es un nou capítol d’una història que va tenir un episodi extremadament lamentable quan el bisbe de Vic, Romà Casanova, va maniobrar d’una forma molt poc digna per impedir que les caputxines puguessin culminar l’acord que havien arribat amb Sant Andreu Salut per tal que al solar del convent s’hi construís una residència en un acord que incloïa l’atenció de per vida a les germanes. Convertir aquell espai del Centre Històric en una residència i reurbanitzar tot el sector era una operació de gran interès per a Manresa, però el bisbe només hi va veure una pèrdua de control patrimonial per culpa d’unes dones a les quals menystenia ostensiblement. Ho va esguerrar, però les monges s’han defensat legalment i Casanova ha perdut. S’ha imposat la raó, i l’orde ha vist confirmat el seu domini de la propietat. Si l’operació amb Sant Andreu Salut era bona llavors, potser encara es podria reconduir. Potser encara seria possible que s’imposés el bé de la ciutat i tornés una gran oportunitat perduda.