Catalunya, motor d’Europa. Brrrum!

La consellera d’Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, ha manifestat a aquest diari la convicció que «Catalunya és un motor dins de la Unió Europea». Tot ha estat llegir el titular i pensar en aquells «quatre motors per a Europa» dels que tant es va parlar fa tres dècades i mitja. Corria l’any 1988 quan Jordi Pujol va signar el memoràndum d’entesa amb els presidents de la regió italiana de Llombardia, el land alemany de Baden-Württemberg i la llavors existent regió francesa de Roine-Alps, fusionada amb la d’Alvèrnia l’any 2016. L’objectiu era establir un marc flexible de cooperació entre territoris no estatals amb característiques comparables. Dins la meva ignorància pensava que la iniciativa s’havia anat esllanguint, però es veu que no, que l’activitat continua, i la prova és que Catalunya en va exercir la presidència rotatòria entre setembre del 2020 i desembre del 2021. L’actual és a mans del soci alemany, que s’ha marcat com a tema de treball «la transformació com a oportunitat per a la viabilitat de les nostres regions» i fa constar entre els seus objectius el de convertir el grup en «una xarxa més eficient i visible». La visibilitat és millorable, certament, i potser l’aconseguirien divulgant exemples concrets dels beneficis que n’han rebut persones, empeses i municipis. Si no, les explicacions suren en els núvols dels grans conceptes, que quan es parla d’Europa cobreixen el cel. La consellera Serret, per exemple, va explicar això de Catalunya com a «motor dins de la Unió Europea» amb les següents paraules: «Hem recuperat la qualificació de soci influent, capaç de ser tractor de la governança multinivell. Tenim molt a dir sobre com es dibuixa l’Europa del futur. I hi ha la perspectiva mediterrània i hem d’incidir perquè Europa incorpori aquesta perspectiva». A veure si el «tractor» català porta a Brussel·les les preocupacions concretes dels pagesos tips i cuits de competència deslleial, intermediaris abusius i burocràcia asfixiant, per posar un exemple.