El ciclisme, segell d’identitat del Berguedà

Berga i la comarca del Berguedà l’han encertat en apostar pel ciclisme i per la Volta a Catalunya. Els 30.000 euros de l’Ajuntament i els 30.000 del Consell Comarcal s’han rendibilitzat en una clara promoció d’un paradís per a l’esport de les dues rodes. Han estat unes setmanes que ha pujat l’autoestima berguedana, no sempre ben alimentada d’allò que se’n diu orgull de pertinença. L’Alt Berguedà, especialment, fa anys que tasta la dinamització social i econòmica que genera l’esport gràcies a l’esclat de les curses d’ultrafons de muntanya, amb una esportista icona, com és la Núria Picas. Hi ha municipis de la zona que han vist que, gràcies als esports de muntanya, viuen una autèntica reviscolada. No com un efecte puntual, sinó permanent, estructural.

Ara, el suflé que ha comportat el recorregut pel Berguedà de l’etapa reina de la Volta no s’hauria de deixar desinflar, caldria mantenir-lo durant tot l’any. La Volta ha estat la cirereta a altres iniciatives, algunes que s’han fet molt populars com la Portal Attack que, en aquest cas dona valor al centre històric de Berga, que com en molts municipis, no passa pel seu millor moment. L’esport, el ciclisme, genera una capacitat transformadora que no tenen altres iniciatives. Per això és indispensable que s’intensifiqui el treball conjunt entre organitzacions públiques i privades per pujar, encara més, el llistó que s’ha fixat enguany.

Berga i comarca han de poder lluir el seu bé més preuat: la natura. Això ho saben bé altres zones de la península o del continent que van a l’avançada en saber treure profit dels seus paratges més idíl·lics que el gran públic coneix any rere any a través de les retransmissions televisives. A Astúries, des de fa anys, molts hotels estan preparats per acollir ciclistes aficionats i els seus acompanyants. No hi falta la informació necessària perquè tothom hi pugui fer l’estada que ha somiat. La darrera campanya publicitària té com a lema «Turismo por Naturaleza». Al sud de França saben que el Tour és una de les millors eines de promoció turística. Per poc amant del ciclisme que se sigui, qui no voldria fer un recorregut que inclogui l’ascensió al mític Tourmalet? Fins i tot, el mundialment conegut cardiòleg Valentí Fuster presumeix d’acumular uns quants ‘tourmalets’ a les seves cames.

El Berguedà té molts dels ingredients perquè l’esport sigui un dels seus motors econòmics. Natura i esport són compatibles sempre que no se superin algunes línies vermelles. Com en tot, cal posar límits. Cada vegada es controla més l’accés als parcs naturals. També s’ha posat la lupa davant dels allaus de boletaires que s’escampen pels cada vegada més estressats boscos. A Manresa, el bàsquet ha servit per fer marca de ciutat i també per alimentar hormones tan buscades com les endorfines, la dopamina o la serotonina que ajuden que la població se senti millor. El que Manresa no ha sabut fer, perquè gairebé no ho ha provat, és que el bàsquet sigui un reclam que vagi més enllà del pavelló del Congost. Les institucions del Berguedà tenen feina per davant per avançar i consolidar la comarca com a referent del ciclisme. No n’hi ha prou amb la gran primavera ciclista que s’ha programat. Fa falta més ambició perquè la capitalitat d’unes setmanes es perllongui tot l’any. El ciclisme ja és un segell d’identitat del Berguedà.