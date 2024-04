Turisme, malgrat tot

Els allotjaments turístics del Bages van rebre l’any passat un 4% més de visitants que l’any anterior, i un 9% més de pernoctacions. Fins i tot comptant que aquests números formen part de la recuperació després de la pandèmia, el fet és que el Bages va millorant les seves xifres, per bé que el tan desitjat desvetllament i l’aparició d’un sector turístic que sigui un front econòmic potent no s’acaba d’aconseguir. Mentre Montserrat va fent el seu camí com a destinació predilecta dels visitants de Barcelona, i amb Cardona i Sant Benet com a puntes de llança de l’activitat més a l’interior, la resta de la comarca, amb Manresa com a principal aspirant, fa vots per atreure uns visitants que no acaben d’arribar. El diagnòstic del com i el perquè és complex, i aquest diari li fa dedicar tot un dossier per Sant Jordi, però el fet que la meitat dels 144.000 visitants siguin de fora de Catalunya és una dada esperançadora, i que creixin més les pernoctacions que les arribades fa pensar que les estades es van allargant, és a dir que troben més contingut. Són motius per no llençar la tovallola, però també per constatar que cal posar-hi molta més energia per arribar a algun lloc.