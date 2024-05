Pot sortir la Patum fora de Berga?

Això que la Patum no pot sortir de Berga és una invenció, una mentida, al llibre d’actes de l’Ajuntament de Berga hi ha un acord del 3 d’octubre del 1963 que diu "La Patum.–Visto el hecho de que la representación de la Patum en lugares distintos a la Plaza de San Pedro de esta Ciudad y sin la cooperación del pueblo en general, deslucen de tal manera la fiesta folklórica aludida, careciendo de la emotividad que la engrandece y sin la cual queda deslucida y sin realce alguno, como se evidenció la representación en el Pueblo Español de Barcelona, por unanimidad se acuerda no acceder a las peticiones que se formulen por Entidades Oficiales o particulares de otras Ciudades de desplazar la totalidad o parte de los elementos de la Patum, sin un detenido y previo acuerdo especial del Pleno de esta Corporación Municipal.". Mai no entendré en una ciutat amb majoria superindependentista com és ara Berga pot venerar i/o santificar un acord municipal pres per un ajuntament de la dictadura militar franquista i a sobre ometre bona part del text. Potser els que els citaven, la suposada prohibició o en parlaven només llegeixen la primera part i prou...

Del 17 de maig del 1957 n’hi ha un a l’arxiu berguedà, una carta del batlle de Granollers, Carles Font Llopart, sol·licitant la col·laboració de l’Ajuntament de Berga per fer un "Desfile del Fuego" el dia 31 de maig d’aquell any. S’acorda trametre’ls-hi el pressupost que per "los diablos, Maces y la Guita de nuestra Patum" on diu que el preu era de 6.120 pessetes si era dia feiner i només de 5.000 si fos un festiu, si era dia laboral es diu que era així "por haberse de abonar jornales a los actuantes". Voldria destacar, fins no fa pas gaires anys, gairebé, tothom que sortia a la Patum cobrava. Tal volta per això hi havia una bona disciplina de la festa i un bon control municipal de tot el que l’envoltava, la Patum que organitzava i pagava l’ajuntament berguedà. De vegades consultar papers vells, anar als arxius pots trobar coses sorprenents.

La desfilada del foc granollerina va ser el divendres 30 de maig del 1957, per les festes de l’Ascensió. Va tenir un gran ressò a la premsa local, el setmanari El Vallés, va publicar la foto d’un salt de Maces a la carretera de Granollers el 9 de juny del 1957, i els diaris de Barcelona del següent dia com La Vanguardia i La Premsa se’n feren ressò.

De la Patum granollerina recordo, perfectament com la Guita, baixava per la carreta de Granollers acompanyada dels diables vestits com per fer les Maces. Al vespre quan ja era fosc, es va fer un petit salt de Plens davant de l’Ajuntament de Granollers, a la plaça de la Porxada, els pocs berguedans residents a Granollers, anàrem a veure-ho a casa del veterinari municipal de Granollers, el senyor Trasserra, que era de casa en Pons de Berga, el pare del sempre enyorat bisbe de Solsona. Els Plens van saltar i van petar a la plaça davant d’un rebombori de cants i crits de les gallines i d’altres bestioles que estaven en una exposició a dins la Porxada. Va ser tot un espectacle.