Millor que no ens relaxem

Ja fa molts mesos que la sequera està a l’ordre del dia i tenim la mirada posada a l’estiu, amb el temor de les restriccions d’aigua. En pocs dies, però, hem passat de debatre si les piscines podrien obrir convertides en refugis climàtics a plantejar-nos si podem flexibilitzar les mesures d’estalvi que hi ha vigents. Les intenses i esperades pluges de la setmana passada han portat al Govern a estudiar si aquesta setmana aixeca l’emergència per sequera al sistema del Ter-Llobregat, on els embassaments arribaven ahir a 150 hm3, el 24,6% de la seva capacitat. Es tracta del nivell més alt des de fa vuit mesos.

La pluja de la setmana passada ha començat a omplir els aqüífers i s’ha iniciat una clara recuperació del nivell dels pantans. Tot i que la Generalitat ha assegurat que estudiaria bé la situació i que no aixecarà l’emergència per, al cap de 15 dies, tornar-la a aplicar, potser seria més prudent esperar unes setmanes per veure com evoluciona tot plegat, abans de revertir algunes de les mesures d’estalvi que ens han de garantir poder passar els pròxims mesos sense grans penúries.

Després de mesos d’anar intensificant les restriccions sota l’amenaça d’un estiu complicat, sorprèn que les pluges de quatre dies (encara que hagin sigut molt intenses) ja ens permetin certa relaxació. Hi ha mesures com les que afecten el reg agrícola o els usos ramaders i industrials que, si la reserva d’aigua ha incrementat, està bé que es puguin flexibilitzar, però n’hi ha d’altres com la reducció del volum màxim d’aigua per habitant i dia, evitar l’ús d’aigua potable per rentar els carrers i no omplir fonts i llacs ornamentals, que potser s’haurien de mantenir. Si no ens podem trobar que en pocs mesos tornem a estar en la mateixa situació que fa una setmana i, a més, també correm el risc de donar un missatge de relaxament erroni a la població.

Si la meteorologia ens dona una treva aprofitem-la per consolidar l’estalvi iniciat i per pensar noves fórmules que aplicarem quan les vaques siguin magres (que ho tornaran a ser) i per aprendre dels errors i no entrebancar-nos amb la mateixa pedra. Encara que s’opti per relaxar les mesures perquè les reserves d’aigua ens ho permetin, pensem a mitjà i llarg termini. La meteorologia no la podem controlar, però ara que ja hem vist les orelles al llop hem de preparar-nos per reaccionar i anticipar-nos amb mesures reals i ben pensades que no siguin pedaços per passar uns quants mesos fins que ens arribi el regal del cel.