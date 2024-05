La posició vers la C-55

La campanya electoral i la proximitat del dia de la votació, diumenge, ha fet que els partits polítics hagin aclarit quina és la seva posició respecte la C-55, a maig del 2024 -que quedi clara la data perquè el que avui és blanc demà pot ser negre, o tenir diverses tonalitats de gris. No és una afirmació gratuïta, és que algunes de les formacions ha mogut la seva posició respecte la d’anys anteriors. Situats en aquest punt, amb un tauler de joc que té les peces ben definides, ara es tractaria de veure on es troben les majories després del 12-M. Si aquesta està entre els que volen el desdoblament de la C-55 des del túnel de Bugunyà fins a Manresa caldria esperar, que un govern del mateix color, es posés a treballar per fer possible. I si la majoria es partidària dels tres carrils, en aquest model de trams alternatius de 2 carrils en un sentit i un en el contrari, s’haurà d’acceptar, mal que pesi als que defensen que aquesta és una carretera diferent de l’autopista C-16, i que una no anul·la l’altra, perquè són corredors diferents que connecten la Catalunya central amb el Vallès o amb el Baix Llobregat, i amb Barcelona per llocs diferents. És una qüestió de respecte democràtic.