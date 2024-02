Acaba de publicar-se el Full de ruta de l’economia circular de Catalunya. En un document de 130 pàgines es dibuixa la transició cap a aquest model circular basant-se en tres principis clau: eliminar els residus i la contaminació, circular els productes i materials, i regenerar la natura. I això es complementa amb set elements transversals clau: prioritzar els recursos renovables, conservar els recursos existents, entendre els residus com a recursos útils, repensar els models de negoci, ecodissenyar per al futur, incorporar la tecnologia digital i col·laborar per crear valor compartit.

L’objectiu d’aquest document és accelerar la transició de Catalunya cap a una economia més circular i justa.

El Full de Ruta planteja quatre grans objectius estratègics i un total de nou objectius operatius. El primer objectiu és contribuir a desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos i la generació d’emissions. Per això cal contribuir a la descarbonització de l’economia per donar resposta a l’emergència climàtica i garantir la salut de les persones i dels ecosistemes; i també, facilitar el tancament dels cicles dels fluxos de recursos clau del territori.

El segon objectiu és accelerar la transformació social, cultural i laboral cap a la circularitat. Per assolir-ho cal impulsar iniciatives empresarials i nous models de negoci circulars; i potenciar l’ecodisseny de productes i serveis i conservar el valor dels recursos prioritzant estratègies de prevenció, reutilització i remanufactura.

La tercera finalitat és accelerar la transformació social, cultural i laboral cap a la circularitat a través de promoure el canvi cap a nous models de consum mitjançant una transformació cultural i social amb una ciutadania empoderada, conscienciada i responsable; així com, activar una transformació professional i del mercat de treball adaptat a les necessitats del model circular.

I la darrera fita és facilitar la creació d’un marc favorable a la transició cap a l’economia circular mitjançant l’establiment d’un marc administratiu, legislatiu, financer i executiu de suport que consolidi Catalunya com a regió circular de referència; el foment un ecosistema català de col·laboració a tots els nivells: públic-públic, públic-privat i privat-privat; la promoció de la generació i la transferència de coneixement en economia circular i la R+D+i en la matèria mitjançant polítiques d’innovació transformadora.

Aquest full de ruta va acompanyat de desenes de propostes de les quals me n’he fixat en algunes. Per exemple, la creació i impuls del Hub Catalunya Circular. L’assessorament a empreses en economia circular i la seva sensibilització i capacitació; així com la facilitat de finançament. L’impuls de la recerca i la innovació en economia circular amb la consolidació dels ajuts i serveis d’ACCIÓ. La impulsió dels clústers com a agents facilitadors de la transferència tecnològica. La promoció d’un marc legal i normatiu facilitador de l’economia circular. I per això, validar en cada cas l’impacte normatiu abans de l’adopció de cap decisió. Ampliar el ventall d’oferta formativa d’FP i ocupacional en matèria d’economia circular, acompanyat d’incentius per a empreses per a la contractació de persones per especialitzar-se en economia circular. Potenciar la compra pública com a instrument tractor de l’economia circular i incrementar el nombre i volum dels contractes enfocats a la circularitat. Definir quins són els àmbits/sectors amb més potencial de circularitat. Crear una plataforma d’intercanvi de productes, recursos, subproductes, residus i serveis que faciliti la simbiosi industrial i fomentar les aliances sectorials per a la circularitat. Promoure la internacionalització de la Catalunya Circular.

Més endavant, el document detalla per àmbits allò que convindria impulsar per avançar cap a la circularitat. Ho fa en els àmbits de la bioeconomia, el sector agroalimentari, la indústria química, la construcció, l’extracció i transformació de materials, la gestió de residus, l’energia, el tèxtil i el turisme. Totes les grans àrees territorials econòmiques de Catalunya contenen molts d’aquests àmbits, sinó tots. Així que seria bo que en el marc dels diversos districtes industrials, marques turístiques i espais agroalimentaris del país tothom posés fil a l’agulla. Com més aviat s’hi posin, més ràpidament obtindrem un teixit econòmic eficient i alhora respectuós amb els equilibris ambientals.