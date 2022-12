L'Hospital del Mar ha estat el primer a Catalunya en tractar amb estimulació cerebral profunda al cíngol, un pacient amb dolor neuropàtic. Es tracta d'una persona que va quedar paraplègica en un accident el 2018 i que patia un dolor invalidant no provocat directament per la seva patologia física. La intervenció es va fer a l'octubre i va consistir en la col·locació de dos elèctrodes a una zona concreta del cervell, el cíngol anterior dorsal, on es gestiona la dimensió afectiva del dolor neuropàtic. Aquesta àrea del cervell modula i processa les emocions de la persona.

La intervenció, encapçalada per la doctora Gloria Villalba, va consistir en col·locar elèctrodes al costat dret i l'esquerra del cíngol. L'objectiu no és actuar sobre la intensitat del dolor sinó sobre com afecta i amb quina importància la vida del pacient. La doctora ha destacat que el que es busca controlar és la part afectiva, no la sensitiva.

El metge adjunt del Servei de Psiquiatria de l'Hospital del Mar, el doctor Juan Castaño, afegeixi que l'afrontament i la percepció del dolor crònic no depèn només de la intensitat de la sensació dolorosa sinó també de la gestió que faci la persona amb dolor crònic de la dimensió afectiva del dolor. Ha afegit que al dimensió afectiva pot ser tan limitant o més que la somàtica del dolor.

En aquest cas, cap dels tractaments per abordar el dolor que patia el pacient havia funcionat. El dolor era tan intens i li havia generat un patiment tan gran, que el va portar a un estat depressiu i ansiós, fins a l'extrem que el pacient ha tingut dos intents d’autolesió. Fins ara, en pacients amb dolor neuropàtic molt greu, s’opta per l’estimulació del còrtex cerebral o, de forma menys freqüent, del tàlem, àrees que es corresponen amb la zona concreta del cos que fa mal i que té representació exacta al cervell, és a dir, es tracta el component físic del dolor. Però hi ha zones del cos que no tenen aquesta representació o que resulta molt complex trobar-la. En aquests pacients o en aquells que no responen a altres tècniques de neuromodulació, es pot intentar el tractament amb estimulació cerebral profunda al cíngol. És el cas de la persona tractada a l’Hospital del Mar, que tenia la lesió situada a l’os sacre.

La intervenció que se li va fer és d'alta complexitat tècnica però de baix risc de complicacions. Va anar precedida d'un estudi amb imatges de ressonància magnètica amb tractografia per determinar exactament el millor punt del cíngol per estimular la part afectiva del dolor.

Amb aquesta intervenció s'ha pogut millorar la manera en com el pacient viu el dolor, com l'afecta emocionalment, i, per tant, millorar la seva qualitat de vida. En aquest sentit, Villalba ha destacat que no s'ha canviat el dolor però sí la seva percepció.

Després de passar pel quiròfan s'està realitzant un seguiment del pacient per ajustar de forma acurada l'estimulació que els elèctrodes porten a terme sobre el cíngol per garantir el nivell més adequat per a ell.

Segons ha informat l'Hospital del Mar en un comunicat, només una trentena de casos han estat tractats al món amb aquest tipus d'abordatge. La intenció de l'Hospital del Mar és iniciar un programa per a tractar aquest tipus de pacients.

A banda del Servei de Neurocirurgia, hi han participat el Servei de Psiquiatria i la Clínica del Dolor.