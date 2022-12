4 consells per millorar l'autoestima, segons la coach manresana Marta Parella

L'autoestima és vital per poder viure sense sentir-se ofegat per l'ansietat, la frustració o la inseguretat. Amb la finalitat d'atorgar una eina a les persones que busquen poder sentir-se millor amb elles mateixes, la manresana coach Marta Parella ha creat la guia per millorar l'autoestima femenina "Eres el amor de tu vida". Segons la bagenca, el canvi s'ha de basar en quatre premisses clau. Te les resumim:

Enfoca't en millorar

És important no oblidar-se de les necessitats pròpies i posar límits quan sigui necessari. Per això, Parella recomana que durant el dia a dia s'incorporin hàbits positius i que es deixin enrere "aquells que no t'aportin res". Aquí hi entren les activitats que ocupen les nostres agendes, que sovint acaben tan plenes que no ens permeten parar uns instants per dedicar-nos temps a nosaltres mateixos. Per contrarestar els moments d'estrès, la manresana recomana posar el focus en els detalls més senzills del nostre dia a dia i potenciar-los. Aprendre a valorar coses quotidianes com anar al gimnàs, l'olor de cafè al matí o una dutxa després de passar una jornada a la platja poden marcar la diferència.

Però no només cal fixar-se en les rutines que duem a terme, sinó en la gent que ens hi acompanya. Saber triar bé els amics pot ser vital, segons Parella. Quan es tracta de relacions personals, encara que també és aplicable a les laborals, per Parella és clau també saber posar límits, ja que si no ho fem, podríem estar descuidant les nostres necessitats. Per millorar en aquest aspecte, la coach recomana aprendre a deixar enrere a la por i la culpa i saber dir que no quan sigui necessari fer-ho.

Coneix-te

Per poder canviar i millorar la forma en què ens percebem a nosaltres mateixos, cal conèixer-nos. L'estrès del dia a dia sovint no ens deixa entendre les nostres fortaleses ni les nostres debilitats. Si ens coneixem, en el primer cas podrem mostrar la nostra millor versió i, en el segon, canviar. Un cop identificats els aspectes que no ens deixen avançar, segons Parella, "hem de treure de la motxilla de coses pendents allò que no necessitem i afegir-hi el que necessitem per assolir les nostres metes".

En aquest punt és vital la motivació i no deixar que la mandra "trunqui les teves ganes de treballar", segons la bagenca. "La falta de disposició a fer les coses ve associada a la manca de motivació, fet que pot perjudicar la nostra autoestima", detalla la coach.

Programa la teva ment en positiu

Per la bagenca, és vital impregnar el nostre dia a dia de positivisme. Per començar, recomana alguns aspectes com donar les gràcies, ja que ens ajuda a "dissipar pors i angoixes" i no preocupar-nos tant. Addicionalment, incideix en el fet que és necessari poder saber gestionar les emocions desagradables i saber pal·liar la tristesa. Al respecte, considera que en situacions adverses, "hem de saber perdonar-nos i alliberar-nos de les culpes".

Per això, la coach bagenca recomana "viure amb entusiasme, omplint la nostra vida d'actituds que ens ajudin a viure amb un somriure als llavis".

Empodera't

Per últim, la nostra autoestima depèn de com gestionem el nostre amor propi. Per això, Parella recomana "prioritzar-nos" i fins i tot, poder donar-nos capricis de tant en tant. "Dedica temps a cuidar-te, sense excuses", detalla. Això implica programar rutines que generin un bon impacte en nosaltres durant tot el dia o perseguir els objectius apropiats a la nostra vida.