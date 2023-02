L’augment mamari o mamoplàstia d’augment és el procediment que, mitjançant implants o greix de la mateixa pacient, permet incrementar la mida de les mames i donar-los una forma més natural i proporcionada al cos.

Són diverses les motivacions que porten a una dona a plantejar-se aquesta cirurgia. Hi ha dones que no es troben del tot satisfetes amb la mida dels seus pits per un desenvolupament insuficient d’aquests (agenèsia/hipoplàsia mamària), n’hi ha que volen solucionar una asimetria, o recuperar el volum que tenien abans que les mames canviessin per l’embaràs, la pèrdua de pes o el pas dels anys.

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota dona que estigui plantejant-se un augment mamari. A Dr. Saez li preguntarem pel seu estat de salut i les seves expectatives i, a partir d’una valoració individualitzada, li transmetrem la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.

El procediment pot aconseguir una gran millora però cal tenir present que cada cos és únic.

En dones molt joves, a més, cal confirmar que el procés de desenvolupament mamari ha finalitzat.

Generalment, es realitza una incisió al solc submamari. La raó d’aquesta elecció és la menor visibilitat de la cicatriu i una menor pèrdua de sensibilitat. No obstant això, en funció de les característiques físiques de cada pacient, la incisió es pot localitzar a l’arèola o a l’axil·la. La intervenció sol durar entre 60 i 90 minuts.

El temps de recuperació és relativament curt. Durant les primeres hores del postoperatori s’indica fer repòs. Al cap de tres o quatre dies es retira l’embenatge i es col·loca un sostenidor específic. S’aconsella esperar un mes per fer activitats esportives més vigoroses.

La intervenció proporciona una gran millora del contorn corporal i els resultats aconseguits es mantenen durant molts anys.

És recomanable cuidar la hidratació de la pell, i fer exercici físic.