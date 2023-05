Quan es perd una dent és necessari buscar una peça de recanvi, tant per a l’estètica com per a la funcionalitat. No obstant això, sorgeix la pregunta: què ens volen dir els odontòlegs quan ens parlen de pròtesis o implants? La doctora Neus Lanau, odontòloga especialitzada en implantologia, periodòncia i estètica interdisciplinària a l’IOMA, l’Institut d’Odontologia i Maxil·lofacial Avançada de la Clínica Sant Josep, ha visitat centenars de pacients que tenen moltes preguntes i dubtes.

Hi ha diverses raons per les quals és necessari substituir o col·locar una o més peces dentals més enllà de l’estètica i l’autoestima. Segons la doctora Lanau, és important recuperar les peces perdudes "per aconseguir una correcta masticació, però també per evitar les alteracions en l’articulació mandibular, en l’encaix de les dents, en la deglució o, fins i tot, durant la parla".

Un cop la persona té clar que vol recuperar el seu somriure, s’inicia un estudi previ, amb escàner intraoral en 3D, ortopantomografia i fins i tot TAC dental, per avaluar l’estat de salut bucodental i analitzar la causa de la pèrdua dental. Gràcies a aquest estudi, comença el procés de definir un tractament adequat.

Existeix la falsa creença que els ponts entre dents són la solució "fàcil i sense dolor" i que les pròtesis dentals "són tractaments per a persones en edat avançada, ja que es pensa en la típica dentadura postissa". Tot i que les dentadures postisses són pròtesis dentals removibles, també ho són les corones que van sobre els implants. La definició de cada paraula fa que els pacients confonguin els termes i, en conseqüència, ho atribueixin a tractaments amb diferència de preu.

El terme pròtesis és molt genèric i es defineix com a tota aquella peça, feta amb diversos materials, que es col·loca per sobre d’una dent malmesa o al damunt d’un implant. Segons la seva tipologia, les pròtesis poden ser removibles, com les dentadures postisses, o parcials removibles, que són aquelles pròtesis que s’aguanten amb uns ganxos a les peces dentals i es poden treure per netejar correctament la boca. També hi ha les pròtesis fixes, com les corones de ceràmica o porcellana. Els ponts també són considerats una pròtesis i s’utilitzen quan s’ha perdut una peça dental i s’agafen com a puntals la dent de davant i de darrere de la que s’ha perdut.