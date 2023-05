Les fregidores estan de moda. En ple apogeu del menjar sa i lliure de greixos aquests petits electrodomèstics s'han fet un lloc en el panorama de moltes cuines. Permeten fregir múltiples aliments sense necessitat d'utilitzar oli amb la consegüent reducció de greixos i calories que això suposa. Croquetes, patates fregides o crestes queden així molt més lleugeres i saludables.

Tot i això, el que molts desconeixen és que aquest artefacte pot tenir altres usos diferents a la cuina. Avui et revelarem tres aliments que pots fer amb la teva fregidora d'aire i que mai no hauries imaginat.

Aconseguir uns fregits més lleugers i saludables és el principal objectiu dels qui compren una fregidora d'aire. Tot i això, no són els únics. Aquests aparells també permeten fer un altre tipus de receptes que mai t'hauries imaginat. Et revelarem tres dels més sorprenents.

Com rostir castanyes amb una fregidora d'aire

Prendre les castanyes rostides és una delícia. Proveu a preparar castanyes rostides a la fregidora d'aire. El resultat us sorprendrà. Només has de rentar i assecar bé les castanyes i fer-los un tall amb un ganivet a la closca perquè no rebentin quan comencin a agafar calor.

Després col·loca-les a la cistella de la fregidora sense que s'amunteguin i deixa que es cuinin durant 10 minuts a 200 graus. Si les castanyes són molt grosses poseu dos o tres minuts més. Quedaran delicioses.

Ous cuits a la fregidora d'aire

Per fer ous cuits sempre hem utilitzat un cassó amb aigua o algun artefacte per coure'ls al microones. No obstant això, a partir d'ara també podràs coure ous a la fregidora d'aire. És molt senzill i no necessites ni aigua ni oli. Només cal ficar l'ou a la fregidora i cuinar-lo durant 7 minuts a 170 graus.

Posa-ho dos minuts menys si vols que els ous només quedin més crus o uns minuts més perquè quedin completament cuits i durs.

Crispetes de blat de moro acabades de fer

També pots obtenir unes delicioses i lleugeres crispetes de blat de moro amb la fregidora d'aire. Per fer-ho només cal posar una culleradeta petita d'oli juntament amb un quart de tassa de grans de blat de moro. Col·loca les dues coses a la cistella de la fregidora i deixa que es cuini durant 5 minuts a 200 graus o fins que comencis a escoltar com els grans de blat de moro esclaten.

Aneu amb compte quan obriu l'aparell perquè les crispetes no surtin disparades. Si passat aquest temps encara hi ha grans que no han explotat, torna a col·locar-los de nou a la fregidora durant uns minuts més.