És la principal qüestió de l'estudi que han fet la Societat Espanyola de Periodòncia i Osteointegració (SEPA) i la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) i els resultats de la qual s'han presentat en un informe exhaustiu que s'ha donat a conèixer aquest dijous.

Segons explica el doctor Miguel Carasol, coordinador dels grups de treball de SEPA: "sorgeix la necessitat de revisar l'evidència científica d'aquesta relació, així com l'interès per extreure algunes conclusions i consells sobre com actuar amb els pacients amb periodontitis i malalties neurològiques, que siguin útils tant per a l'odontòleg com per al neuròleg i, en definitiva, per a la població en general”.

En paraules de la doctora Paula Matesanz, durant la roda de premsa celebrada a la 'Casa de les Genives' de Madrid:

"El resultat de l'informe mostra que la periodontitis augmenta el risc de patir ictus isquèmic i demència de tipus Alzheimer".

Aquests resultats poden servir de gran ajuda als professionals de la salut per intentar evitar, reduir o minimitzar l'impacte d'aquests desordres neurològics que, acaben tenint un cost sanitari enorme.

Periodontitis: una malaltia molt freqüent a la població adulta

Un de cada tres espanyols pateix alguna malaltia periodontal. Una patologia crònica que afecta més de vuit milions d'adults al nostre país. I dos tenen una periodontitis severa.

Es tracta de la sisena malaltia més freqüent a escala mundial (més de 750 milions de persones conviuen amb aquesta patologia) i té conseqüències negatives sobre la salut general.

El més preocupant és que és especialment habitual entre la població anciana, encara que, generalment passa desapercebuda i/o no se li presta prou atenció.

Atenent les dades extretes dels estudis avaluats en aquest informe:

"S'estima que les persones amb periodontitis tenen 1,7 cops més risc de patir demència tipus Alzheimer i 2,8 vegades més risc de patir un ictus isquèmic que les persones periodontalment sanes".

Malaltia periodontal: Quins tipus hi ha?

Gingivitis . L'acumulació de placa bacteriana es pot transformar en tosca. A la llarga pot produir irritació i inflamació a les genives i, per tant, una malaltia periodontal.

. L'acumulació de es pot transformar en tosca. A la llarga pot produir i i, per tant, una Periodontitis. És una greu infecció de les genives que pot destruir l'os que sosté la peça dentària. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), afecta el 10% de la població mundial i és un dels principals motius de pèrdua dental en persones adultes.

I quina és la relació entre aquestes malalties?

La doctora Ana Frank, cap de Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari 'La Paz' (Madrid) i integrant del grup SEPA-SEN, subratlla que s'especula que "aquesta vinculació pot ser deguda a l'efecte inflamatori que produeix la periodontitis. Una inflamació crònica i de baix grau però persistent a l'organisme".

“Aquest procés desencadena en una cascada inflamatòria, que acaba no només provocant conseqüències negatives en l'àmbit neurològic sinó també en altres òrgans diana, cosa que explicaria la seva incidència també en la salut cardiovascular o la diabetis”.

Tot i això, “encara cal aportar més evidències científiques que avalin aquesta vinculació”, aclareix. Però, “del que no hi ha dubte és que, com ens ensenya aquest informe SEPA-SEN, ja podem i hem de fer alguna cosa”.

A l'ictus isquèmic, causat per un coàgul sanguini que bloqueja o tapa un vas sanguini al cervell, hi ha evidència sobre com la resposta immunoinflamatòria crònica de la periodontitis desencadenaria un estat d'hipercoagulabilitat (que pot ser adquirit o hereditari), augmentar el risc d'embolisme/trombosi cerebral.

En el cas de la malaltia d'Alzheimer (que a Espanya pateixen unes 800.000 persones), hi ha estudis en animals que han demostrat que les bacterièmies (invasió del torrent circulatori per microorganismes) que es produeixen a la periodontitis contribueixen al “desenvolupament de processos neurodegeneratius involucrats en la disfunció cognitiva".

Símptomes de la periodontitis

Sagnat durant el raspallat

Mal alè

Genives sensibles

Genives fosques

fosques Pus entre les dents i les genives

entre les i les genives Mobilitat o separació de dents

Tinc les genives sanes?

La periodontitis és molt fàcil de diagnosticar. La Societat Espanyola de Periodòncia (SEPA) ha elaborat un qüestionari en línia, Test de Salut Gingival, per valorar el risc de patir malalties periodontals. A través de 20 preguntes (que es responen en menys d'un minut), es pot conèixer el risc de patir periodontitis i com canviar els hàbits d'higiene bucodental. També és un indicatiu per acudir immediatament a un dentista.