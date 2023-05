24.335 persones han començat tractaments farmacològics per deixar de fumar entre el febrer i l'abril d'aquest any a Catalunya. El Departament de Salut estima que cada any moren prop de 10.000 persones al país per malalties ocasionades pel consum de tabac o l'exposició al fum ambiental. D'acord amb l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), l'any 2022 fumava el 24,1% de la població de 15 anys i més, cap a 1,5 milions de persones (28,8% dels homes i 19,6% de les dones), i el 6,9% de les persones declarava estar exposada al fum ambiental del tabac a la llar (6,7% dels homes no fumadors i 7,1% de les dones no fumadores). L'exposició al fum del tabac a casa de les persones de 0 a 14 anys era del 7,9%.

El consum de tabac és superior entre els menors de 65 anys i entre les persones amb estudis secundaris. La prevalença del tabaquisme presenta una corba de baixada en el període 1994-2017 i s'ha mantingut força estable a partir del 2018. El consum de cigarretes electròniques entre la població general es manté a nivells relativament baixos, però moltes persones han experimentat amb l'ús d'aquests productes i la seva utilització a l'adolescència, afirma Salut. Segons l'ESCA, un 1,1% de la població de 15 anys o més feia servir aparells d'aquest tipus l'any 2022 (1,4% dels homes i 0,8% de les dones), i un 11,8% les havia utilitzat regularment o les havia provat anteriorment (13,5% dels homes i 10,2% de les dones). El consum actual i l'experimentació prèvia amb cigarretes electròniques són molt més freqüents en el grup de 14 a 44 anys en comparació amb la resta de grups d'edat, i un 69,2% de les persones que utilitzen o han utilitzat cigarretes electròniques han optat per presentacions amb nicotina. L'Agència de Salut Pública de Catalunya impulsa i finança dues xarxes de professionals de la salut per prevenir i tractar el tabaquisme: la Xarxa d'Atenció Primària sense Fum (XAPSF) –de la qual formen part tots els centres d'atenció primària de salut de Catalunya– i la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum (XCHSF). Aquesta la formen 89 centres sanitaris i inclou la majoria dels hospitals del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya. L'any passat van deixar de fumar 45.299 persones ateses pels equips d'atenció primària Segons les dades de l'ESCA 2022, el 61,2% de les persones que fumen han rebut consell i ajuda per deixar de fumar (66% de les dones i 57,8% dels homes). L'any passat van deixar de fumar 45.299 persones ateses pels equips d'atenció primària i 6.330 persones fumadores més van seguir tractament de cessació als centres integrats a la XCHSF. El consell i el tractament per deixar de fumar que ofereixen les dues xarxes es completa amb el suport per a la cessació tabàquica que també proporcionen moltes oficines de farmàcia, l'ajuda professional per deixar de fumar que proporciona el servei telefònic 061 Salut Respon i la intervenció especialitzada que proporcionen alguns centres de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències. L'Agència de Salut Pública de Catalunya facilita l'accés gratuït al tractament farmacològic per deixar de fumar a persones de col·lectius amb necessitats especials, com ara les que pateixen trastorns mentals i malalties cròniques, les que resideixen a barris de baix nivell socioeconòmic o les dones embarassades. L'any 2022 es van distribuir de forma gratuïta 296 tractaments complets. A partir de febrer del 2023, la cartera de prestacions farmacèutiques del Sistema Nacional de Salut va incorporar una nova modalitat de tractament farmacològic del tabaquisme, la citisina. Entre aquell mes i l'abril 24.335 persones han començat aquesta teràpia.