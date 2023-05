Els artròpodes vectors -entre ells, les paparres - són un problema de salut pública a tot el planeta i s'estima que són responsables del 17% de la càrrega que suposen les malalties infeccioses a causa de certs episodis de sequeres, amb posteriors pluges intenses, segons ha manifestat a EFE l'investigador i expert internacional en aquesta matèria José Antonio Oteo.

Aquest tipus d'invertebrats, entre els quals també s'inclouen els mosquits, les mosques, les puces i els polls, transmeten bacteris, virus, protozous, cucs i toxines, per exemple; i la sequera, l'augment de les temperatures i, "potser, el dèficit de control de les poblacions d'animals", fan que aquest tipus de malalties "vagin in crescendo " , ha assegurat.

"S'estan detectant espècies invasives" d'aquests artròpodes vectors, ha detallat Oteo, que ha recordat que, a Espanya, "fa uns anys es va detectar el mosquit tigre, que transmet un munt de malalties infeccioses".

Tot i això, el 2017, una mena de paparra asiàtica invasiva, denominada ' Haemaphisalis longicornis ' i que transmet una malaltia "molt greu", va aparèixer a Nova Jersey (EUA) i el 2018 s'havia detectat la seva presència a pràcticament tot aquest país; a més de la Xina, Corea i el Japó.

Tot i que, de moment, no hi ha casos de la malaltia d'aquesta paparra als Estats Units, té una capacitat d'"invasió tremenda", i se suma que s'ha detectat un altre virus en aquest país, el bourbon, que és "una amenaça" de salut pública", cosa que exigeix "conèixer els riscos".

Salut humana i salut mediambiental

Segons Oteo, la salut humana, l'animal i la mediambiental van unides i no es poden adoptar decisions només tenint en compte el que passi només en una, sinó que hi ha d'haver un enfocament global.

"No fem res protegint-nos nosaltres si no controlem el que està succeint en els animals o en el medi ambient perquè tenen una relació totalment directa sobre la nostra salut", ha emfatitzat Oteo, que aquest dimarts disserta, al Col·legi de Metges de La Rioja, sobre les epidèmies que vindran al segle XXI.

Ha reconegut que hi ha una major sensibilització a diagnosticar les malalties transmeses per paparres, però no es controlen les poblacions d'animals silvestres , cosa que s'ha de fer perquè és important per observar el nombre d'aquests artròpodes vectors.

Per exemple, "si hi ha milions de conills descontrolats, hi ha milions de paparres que parasiten en ells i, directament, sí que sembla que pot ser la causa que hi hagi rickettsiosi (malalties transmeses per paparres) que descrivim a Espanya fa deu anys", encara que abans es va detectar a França.

"No soc un defensor de la caça, però hi ha d'haver un equilibri; no hi pot haver tant animal solt perquè propicia més possibilitat que les paparres o mosquits, entre altres artròpodes vectors, augmentin i puguin tancar cicle", ha indicat.

Moltes paparres als parcs

S'ha referit que "als parcs hi ha moltes paparres, cosa que abans no n'hi havia, i és perquè hi ha moltíssims animals" i, per exemple, "els gossos, si no estan ben higienitzats, surten al camp i porten també paparres als parcs".

De la mateixa manera, ha citat la importància de sensibilitzar la població en altres actuacions, com no deixar aigua sota els recipients sobre els quals es dipositen els testos de les plantes perquè són un focus d'atracció d'aquest tipus d'artròpodes vectors.

Dins de les malalties transmeses per paparres, ha destacat la febre hemorràgica de Crimea-Congo, que a Espanya es va detectar per primera vegada el 2010 en paparres recollides sobre cérvols a Càceres i, des d'aleshores, s'han descrit múltiples casos al país.

És una afecció que pot matar fins al 20 i 30 % de les persones que la pateixen i, com a tal, cal conèixer-la i diagnosticar-la a temps i intentar prevenir-la perquè ja n'hi ha publicats dotze casos, amb algunes morts.

En aquest context, ha incidit que "el canvi climàtic, sobretot, l'escalfament, està íntimament relacionat amb els artròpodes vectors", ja que augmentarà la seva supervivència i reproducció.

A més, a Europa, un dels artròpodes vectors que més importància tenen, "de moment", són les paparres dures, que transmeten, entre altres, la malaltia de Lyme.