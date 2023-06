Segons una investigació de la Wake Forest University School of Medicine de Carolina del Nord, als Estats Units, només esmentant la paraula 'polls' moltes persones no poden resistir la temptació de gratar-se el cap. La raó és que el cervell es torna "hipersensible" davant aquesta la paraula, i el seu mecanisme central genera la sensació de picor només amb sentir-ne el nom o veure'n una imatge.

I al marge d'aquesta reacció subconscient i generalitzada, la realitat és que aquests petits paràsits són l'enemic número u dels pares, especialment durant l'època escolar.

La pediculosi és la infestació per polls i és molt habitual entre els nens en edat escolar, atès que es transmet per contacte directe i és molt contagiosa (tot i que no perillosa).

Els polls més comuns són els del cap (Pediculus humanus capitis), però també es poden trobar a altres zones, com els polls de cos (Pediculus humanus corporis) o al pubis (Phthirus pubis). Als polls els agraden tant els cabells bruts com els nets.Tot i que moltes persones no ho creguin, els polls no estan relacionats amb una manca d'higiene. No van als cabells bruts. Els agraden tant els cabells bruts com els nets.

I per si hi ha algú que mai no els ha vist, dir que es tracta d'uns insectes de 2-3 mm de llarg i de color marronós

Els polls són capaços de viure 30 dies a l'hoste, encara que només en pot sobreviure tres dies. La femella adulta pot arribar a pondre fins a 300 ous (llémenes) en tan sols un mes, uns 10 per dia. I les llémenes són unes motes "blanques" (que es poden confondre amb caspa a simple vista) i que s'obren en set o deu dies.

Segons explica la dermatòloga Rita Rodrigues, els polls poden aparèixer els 365 dies de l'any, ja que una infestació es produeix a qualsevol època de l'any. El més perillós, recalca l'especialista, és que amb el pas dels anys aquests insectes han anat guanyant resistència a pràcticament tot allò que s'utilitza per eliminar-los.

Als polls els agraden més els pèls femenins?

Per combatre els polls, el primer i més important és la prevenció. I per això cal saber que encara que els nens i les nenes s'infecten per igual, està comprovat que hi ha una incidència més gran de polls en elles.

L'explicació és molt senzilla:

La cabellera llarga facilita el contacte amb altres caps, cosa que augmenta notablement el risc de contagi.

facilita el contacte amb altres caps, cosa que augmenta notablement el També cal saber que els tractaments més habituals contra aquests insectes són més difícils de dur a terme en aquest tipus de cabells. Per això, els experts en dermatologia recomanen que durant les hores de classe es portin els cabells recollits per evitar el contacte amb altres cabelleres i reduir el risc d'infestació per polls.

Quins tractaments hi ha per fer front als polls?

Pediculicides , és un tractament químic , totalment segur i que no fa malbé els cabells. Es pot trobar al mercat en diversos formats, com xampú , crema , loció … Cal tenir en compte que no elimina al 100% la presència de polls i llémenes, i que caldrà fer una segona aplicació als 7-10 dies.

, és un , totalment segur i que no fa malbé els cabells. Es pot trobar al en diversos formats, com , , … Cal tenir en compte que i que caldrà fer una Pinta per polls. És un tipus de pinta que ha esdevingut l'eina més útil per lluitar contra una infestació per polls. Com ressalta la doctora, “només amb la llemenera ja podríem eliminar tots els polls”. Aquest utensili es caracteritza per tenir unes pues amb molt poca separació (per poder arrossegar l'insecte a cada passada). S'ha d'utilitzar sempre després dels tractaments a base de pediculicides per retirar els polls i les llémenes que han quedat mortes o danyades.

Els remeis de l'àvia funcionen?

Oli d'arbre de te o de coco

Vinagre

Maionesa

Vaselina

Són alguns dels remeis casolans que ens trobem a Internet quan volem eliminar els polls i les llémenes d'una manera ràpida, efectiva i, sobretot, barata.

L'ús de vinagre blanc o de poma és potser un dels més repetits. Però, realment funciona?

La doctora Rodrigues assenyala que "l'ús del vinagre pot ajudar a eliminar els polls, però també té efectes secundaris, ja que pot irritar el cuir cabellut i originar èczemes, picor…". Es pot utilitzar sense cap problema, però cal saber que té una eficàcia limitada i hi ha possibilitat d'irritació. I la recepta és molt fàcil: dues parts d'aigua i una de vinagre. Després d'aplicar-ho cal posar al nen una gorra de dutxa i deixar que el vinagre actuï durant un parell d'hores.

Amb aquesta barreja es facilita que es desenganxin les llémenes, que són de les parts més complicades d'eliminar

En canvi, els olis essencials, siguin de te o de farigola vermella, són molt irritants si s'utilitzen en grans concentracions, com s'hauria d'usar per a aquest propòsit. A més, es necessitaran aplicacions molt freqüents, aproximadament cada tres dies, per la qual cosa no és molt aconsellable, ja que resulta més molest que beneficiós.