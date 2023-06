Ara amb la calor que està fent se'ns fa costa amunt fer exercici i mantenir-nos en forma. Tenir cura de la dieta és una constant, però fer esport pot resultar mica més feixuc a causa de les altes temperatures. Una solució per acabar amb aquesta mandra és fer els exercicis dins l'aigua, i més concretament a la piscina.

Segons assenyalen des del lloc web de l'Associació Americana de Fisioteràpia (APTA, segons les sigles en anglès) abans de començar un programa d'exercicis a la piscina, cal consultar amb el metge per assegurar-se que aquest tipus d'exercici és segur pel teu cas particular.

Els fisioterapeutes nord-americans ens deixen alguns consells per començar a exercitar-nos a la piscina:

Les sabates d'aigua poden ajudar a proporcionar tracció al terra de la piscina.

poden ajudar a proporcionar tracció al terra de la piscina. El nivell de l'aigua pot arribar a la cintura o a l'altura del pit.

Utilitza un xurro de poliestirè , una armilla o un cinturó de flotador per mantenir-te a la superfície en aigües més profundes.

, per mantenir-te a la superfície en aigües més profundes. Els moviments més lents a l'aigua proporcionen menys resistència que els més ràpids.

Es poden utilitzar guants per a l'aigua , pesos de poliestirè, pilotes inflades o taules de natació per augmentar la resistència.

, per augmentar la resistència. Mai forcis el cos si hi ha dolor durant l'exercici.

Encara que no se suï amb els exercicis de piscina continua sent important beure molta aigua.

Des del lloc web de l'APTA, s'aconsellen aquests 10 exercicis per fer a la piscina:

1.Caminar o córrer

Comença caminant enrere o endavant amb l'aigua per la cintura o fins al pit. Camina al voltant de 10-20 passes endavant i després enrere. Augmenta la velocitat per fer-ho més difícil. També, augmenta la intensitat en córrer suaument sense moure't del lloc. Alterna 30 segons de córrer sense moure't del lloc amb 30 segons de caminar. Continua durant 5 minuts més fins a acabar amb aquest exercici.

2. Gambades cap endavant i cap als costats

Col·loca't a prop del mur de la piscina per recolzar-te si ho necessites i fes una gambada extragran cap endavant. No cal deixar que el genoll del darrere avanci per davant dels dits dels peus. Torna a la posició de partida i repeteix amb l'altra cama. Per a fer una gambada lateral, col·loca't mirant al mur de la piscina i realitza una gambada extragran cap a un costat. Mantingues els dits dels peus cap endavant. Repeteix cap a l'altra banda. Prova amb 3 conjunts de 10 gambades.

3.Equilibri sobre una cama

Estigues sobre una cama mentre puges l'altre genoll a nivell del maluc. Situa un xurro de piscina sota la cama aixecada, de manera que el xurro formi una 'U' amb el teu peu al centre de la 'U'. Mantingues la postura fins als 30 segons i alterna les cames. Prova entre 1 o 2 conjunts de 5 a cada cama.

4.Passeig lateral

Col·loca't al mur de la piscina. Fes passos cap als costats amb el teu cos i els dits dels peus mirant a la paret. Dona entre 10 i 20 passes en una direcció i després torna. Repeteix 2 vegades en la mateixa direcció.

5.Cops de maluc a la paret de la piscina

Col·loca't amb la paret de la piscina a un costat del teu cos com a suport. Mou una cama cap endavant amb el genoll recte, com si estiguessis colpejant. Després mou la mateixa cama cap a un costat i torna a la posició inicial. Finalment, mou aquesta cama enrere. Repeteix tres conjunts de 10 i canvia de cama.

6.Planxes de piscina

Subjecta el xurro davant teu. Tira't endavant en una posició de planxa. El xurro hauria d'estar submergit sota l'aigua i els colzes haurien d'estar drets cap avall cap al terra de la piscina. Els teus peus haurien de romandre encara a terra de la piscina. Mantén-te així tant temps com et sigui possible, entre 15 i 60 segons depenent de la teva força central. Repeteix entre 3 i 5 cops.

7.Bicicleta en aigües profundes

En la part més profunda, envolta un o dos xurros al voltant de la teva esquena i descansa els teus braços a la part superior del xurro per recolzar-te a l'aigua. Mou les cames com si estiguessis donant als pedals d'una bicicleta. Fes-ho entre 3 i 5 minuts.

8.Amunt els braços

Utilitzant guants de natació per afegir resistència, mantingues els braços als teus costats. Doblega els colzes en uns 90 graus. Eleva i baixa els colzes i, els braços treu-los cap a la superfície de l'aigua, mentre els colzes romanen doblegats a 90 graus. Repeteix 3 conjunts de 10.

9.Flexions

Mentre s'està dret a la piscina al costat de la vora, situa els teus braços separats a la distància de les teves espatlles al tall de la piscina. Recolza el pes sobre les teves mans i eleva el teu cos cap amunt, traient mig cos fora de la piscina, però mantenint els colzes lleugerament doblegats. Mantingues durant 3 segons i baixa lentament cap a la piscina. Una variant més senzilla és fer flexions a la paret de la piscina: situa les mans al tall de la piscina a la distància de les espatlles, doblega els colzes i inclina el tòrax cap a la paret de la piscina.

10.Pujada de genoll

Col·loca't d'esquena contra la paret de la piscina amb els dos peus a terra. Puja un genoll com si estiguessis fent marxa sense moure't. Mentre que el genoll està aixecat, fins i tot, amb el maluc, estira el genoll. Continua doblegant i estirant el genoll fins a 10 vegades, i després repeteix amb l'altra cama. Completa tres conjunts de 10 amb cada cama. Per a un desafiament encara més gran, intenta aquest exercici sense recolzar-te a la paret de la piscina.